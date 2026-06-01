Regresan los impuestos a la luz: sube el IVA al 21% y el impuesto eléctrico al 5,11% con el calor y el uso del aire acondicionado

El gas también se encarece: el impacto es del 1,7% en mercado libre y alrededor del 10% en la tarifa regulada TUR.

Los hogares en mercado libre verán subidas cercanas al 15% en la factura eléctrica; en el mercado regulado el alza será más moderada.

El incremento coincide con la llegada del calor, lo que aumenta el consumo por aire acondicionado y sistemas de refrigeración.

A partir del 1 de junio suben el IVA de la electricidad al 21% y el impuesto eléctrico al 5,11%, elevando el coste de la factura de la luz.

La factura de la luz volverá a encarecerse para todos los consumidores a partir de este lunes, 1 de junio, tras el fin de las rebajas fiscales aprobadas durante la crisis energética.

En plena antesala del verano y con las primeras olas de calor, el Gobierno recupera el IVA del 21% para la electricidad y el tipo habitual del impuesto eléctrico, que pasa del 0,5% al 5,11%, lo que incrementará la factura justo con la llegada del calor y por tanto, un mayor consumo por el uso de aire acondicionado y sistemas de refrigeración.

Según AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, los registros de temperatura de los últimos días están dejando numerosos récords en España. Las máximas y las mínimas están disparadas, con valores hasta más de 10ºC por encima de lo que sería normal.

El impacto será especialmente notable en los hogares acogidos al mercado libre.

Según cálculos de Selectra, una vivienda con un consumo medio de 250 kWh al mes pasará de pagar 56,32 euros con el IVA reducido al 10% a 64,78 euros, lo que supone un incremento cercano al 15%.

Estimaciones similares de Roams apuntan a subidas de entre 8 y 9 euros mensuales, con facturas que pueden alcanzar los 70,44 euros en tarifas fijas.

En las modalidades con discriminación horaria, el encarecimiento será prácticamente idéntico, en torno al 14,9%, lo que confirma que la retirada de las medidas fiscales tendrá un efecto homogéneo en el mercado libre eléctrico.

En el mercado regulado (PVPC), el efecto inmediato será algo más contenido gracias a la reciente bajada del precio mayorista.

Con datos de abril, una factura media podría pasar de 49,42 a 51,45 euros. Sin embargo, este alivio podría ser temporal. Si se repiten condiciones similares a las del verano pasado, con precios en torno a los 0,13 euros por kWh, el recibo podría escalar hasta los 55,59 euros mensuales.

Al vaivén del mercado internacional

Desde Roams, el experto energético Sergio Soto advierte de que “la rebaja fiscal había amortiguado parte del impacto energético derivado de la tensión internacional y del encarecimiento de materias primas".

"Con su retirada, los consumidores volverán a estar más expuestos a la volatilidad del mercado energético”.

Desglose de tu factura de luz Selectra

El incremento de la factura coincide con una época del año en la que el consumo eléctrico se dispara. El uso intensivo de aire acondicionado, ventiladores y otros sistemas de refrigeración eleva la demanda y puede tensionar el mercado mayorista, especialmente durante episodios prolongados de altas temperaturas.

Además de la luz, el gas también se verá afectado por la vuelta al IVA del 21%, aunque con un impacto más moderado. En el mercado libre, las facturas subirán en torno a un 1,7%, mientras que en la tarifa regulada TUR el incremento rondará el 10%, con un alza de unos 3,5 euros mensuales.

Desglose de tu factura de luz en el mercado libre Selectra

Pese al fin de estas rebajas, algunas medidas de apoyo seguirán vigentes al menos hasta el 30 de junio, como la suspensión del impuesto a la generación eléctrica (IVPEE), los descuentos reforzados del bono social o las ayudas a determinados sectores.

“El impacto no será igual para todos los hogares. Las viviendas con calefacción de gas, las familias numerosas o los consumidores con elevados consumos eléctricos serán algunos de los perfiles que más notarán el encarecimiento de las facturas durante la segunda mitad del año”, añade Soto.

Continuar con los descuentos

Desde el sector energético, crecen las voces críticas con la política fiscal aplicada a la electricidad.

Roberto Giner, CEO de Octopus Energy España, subraya que “la electricidad no es un bien prescindible, es un servicio básico, y su carga fiscal debe reflejar esta realidad siempre, no solo como un parche temporal en momentos de crisis”.

En su opinión, adaptar los impuestos es clave para fomentar la electrificación y trasladar al consumidor el beneficio de unas renovables cada vez más competitivas.

Ante este nuevo escenario, los expertos recomiendan revisar las tarifas contratadas y ajustar hábitos de consumo. En el caso del mercado regulado, evitar el uso intensivo de electrodomésticos en las horas punta —entre las 19:00 y las 23:00— puede marcar la diferencia en la factura final.

La evolución del mercado energético internacional, especialmente en un contexto marcado por la inestabilidad geopolítica, seguirá siendo determinante para el precio de la energía y para la posible adopción de nuevas medidas por parte del Ejecutivo en los próximos meses.