Marsh apuesta por el sector nuclear: Ana González será la nueva responsable de crecimiento en Europa

Cuenta con experiencia previa en ARN, Cesce, la Oficina Económica y Comercial de España en Amán y BBVA, y apoyará la estructuración de programas nucleares complejos.

La directiva impulsará la estrategia de Marsh en el sector nuclear, facilitando soluciones de consultoría y gestión de riesgos para clientes europeos.

González Felgueroso, con sede en Madrid, reportará a David Lindqvist, máximo responsable de Energía de Marsh Risk Specialty para Europa.

Marsh ha nombrado a Ana González Felgueroso como líder de crecimiento en el sector nuclear para Europa, un puesto de nueva creación.

El bróker de seguros estadounidense Marsh ha decidido nombrar a Ana González Felgueroso como líder de crecimiento en el sector nuclear para Europa, un puesto de nueva creación, según ha informado en un comunicado.

Con sede en Madrid, González Felgueroso reportará a David Lindqvist, máximo responsable de Energía de Marsh Risk Specialty para Europa.

La directiva será la encargada de impulsar la estrategia de crecimiento en el sector nuclear de Marsh Risk en Europa, actuando como principal interlocutora para los clientes del sector nuclear y facilitando soluciones de consultoría y gestión de riesgos de carácter transversal y transfronterizo.

Recientemente, ha gestionado una cartera de seguros y reaseguros multinacional en ARN (Aseguradores de Riesgos Nucleares), la entidad responsable de administrar el Convenio Español de Suscripción de Riesgos Nucleares (Espanuclear).

Anteriormente, desempeñó diversas funciones en Cesce, en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Amán (ICEX) y en BBVA, en las áreas de análisis de riesgos, apoyo al comercio exterior y finanzas corporativas.

En estrecha colaboración con equipos de Marsh a nivel global, apoyará a los clientes en la estructuración y colocación de programas nucleares complejos, incluida la Responsabilidad Civil Nuclear, así como en el acceso a capacidad internacional a través de los servicios globales de colocación y reaseguro de Marsh.