Acreedores de laudos renovables afirman que preparan subasta de sede del Instituto Cervantes en Utrecht

Acreedores han logrado victorias judiciales en otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Singapur y Bélgica, buscando el cumplimiento de los laudos arbitrales contra España.

El Gobierno holandés ha notificado al fondo acreedor la obligación de levantar el embargo y cesar la venta, invocando la inmunidad de ejecución de bienes estatales.

España ha iniciado acciones legales en Países Bajos para levantar el embargo, alegando que el laudo es ilegal según la normativa de la Unión Europea.

Acreedores de laudos renovables han tomado posesión de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht y preparan su subasta, valorada en unos 10 millones de euros.

Los acreedores afectados por los incumplimientos de los laudos por los recortes a las renovables del Reino de España han asegurado que han tomado posesión efectiva de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Holanda) y preparan su venta en subasta.

En concreto, destacaron que representantes legales de los acreedores se han personado en el para formalizar los trámites asociados a la ejecución decretada por los tribunales holandeses, indicaron en fuentes de los fondos.

Así, los acreedores indicaron que ya se encuentran en marcha los procedimientos orientados a la enajenación del inmueble mediante subasta pública que, según estimaron, cuenta con una valoración próxima a los 10 millones de euros, derivada tanto de su ubicación en una zona de elevado valor inmobiliario de Utrecht como de las características arquitectónicas y patrimoniales del edificio.

A este respecto, consideraron que, de completarse el proceso de venta, la normativa aplicable prevé la plena disponibilidad del inmueble por parte de sus nuevos titulares, incluyendo la adopción de las medidas necesarias para garantizar la posesión efectiva de la propiedad y su utilización conforme a los derechos reconocidos por las resoluciones judiciales correspondientes.

No obstante, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico indicaron que España ya había iniciado un procedimiento judicial destinado a obtener una resolución judicial que obligue al 'bailiff' a levantar el embargo trabado dado que el laudo que se ejecuta ha sido notificado como ayuda de estado a la Comisión Europea y por ello ilegal en aplicación del derecho de la Unión.

A este respecto, recordaron que el edificio fue embargado, no por las autoridades judiciales holandesas, sino por el 'bailiff' -figura peculiar del derecho holandés parecida a un agente judicial o procurador- del fondo de litigios que ha comprado laudos contra España, en un procedimiento ex parte en el que España no había tenido oportunidad de efectuar alegaciones.

Al mismo tiempo, añadieron que España ha sido informada de que el Gobierno holandés ha notificado al 'bailiff' del fondo de litigios acreedor su obligación de levantar el embargo y cesar inmediatamente toda actuación destinada a la venta de inmueble y de que el Ejecutivo del país ha ejercitado con esta notificación unas facultades especialmente concedidas por la legislación holandesa ante embargos de bienes de Estados extranjeros, amparados por la inmunidad de ejecución.

"Una actuación ilegal"

Además, las mismas fuentes ministeriales acusaron al fondo de litigios de llevar a cabo "una actuación ilegal", ya que la colocación de los carteles es ilegal, y aseguraron que no han iniciado las formalidades necesarias para iniciar el proceso de venta del inmueble.

En este sentido, destacaron que el procedimiento no se va a poder desarrollar en tanto que el Gobierno holandés ha declarado que el embargo es nulo y se lo ha notificado al fondo de litigios.

Así, señalaron que, con anterioridad, España ya ha conseguido anular intentos de embargo efectuados por el mismo fondo de litigios en Holanda, aplicando el derecho de la Unión, que impide el pago de los laudos dictados contra España relacionados con la modificación del régimen retributivo de las energías renovables.

Mientras, fuentes de los acreedores reiteraron que "siempre han mantenido abierta la vía del diálogo y la negociación con las autoridades españolas", aunque recordaron que más de una década después de los recortes retroactivos a las energías renovables "continúan sin percibir las compensaciones reconocidas por numerosos tribunales internacionales, circunstancia que ha obligado a recurrir a medidas de ejecución patrimonial en distintas jurisdicciones".

Acciones por países

A este respecto, junto a esta actuación desarrollada en Países Bajos, recientemente la Administración de Estados Unidos recomendó al Tribunal Supremo estadounidense que rechace la petición presentada por España para revisar las sentencias que reconocen aproximadamente 700 millones de dólares (unos 600 millones de euros) en créditos a favor de distintos acreedores.

Asimismo, los acreedores han obtenido victorias judiciales en el Reino Unido, Australia y Singapur, donde los tribunales han reafirmado la obligación de España de cumplir con los laudos arbitrales internacionales.

En Bélgica, por su parte, permanecen consignados aproximadamente 250 millones de euros en cuentas judiciales vinculadas a procedimientos de ejecución actualmente en curso.