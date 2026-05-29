Unas 300 plantas de biometano a punto de inyectar a la red en España: podrían sustituir el 10% de la demanda de gas natural

La industria apoya el desarrollo del biometano, pero pide que su despliegue sea competitivo y asequible para no afectar la viabilidad del sector productivo.

El número de plantas operativas se ha duplicado en un año, y se prevé que hasta 46 estén en funcionamiento para finales de 2026.

Castilla y León lidera las solicitudes de conexión, seguida por Aragón, Andalucía y Castilla-La Mancha, señalando un despliegue territorial amplio.

Más de 300 plantas de biometano podrían conectarse a la red de gas en España, cubriendo hasta el 10% de la demanda nacional en 2030.

El biometano gana tracción en España con más de 300 solicitudes de conexión a la red de gas en trámite, según un mapa difundido por Sedigas en el marco de la Circular 2/2025 de la CNMC.

La iniciativa recoge el despliegue territorial de estos proyectos por comunidades autónomas y confirma el interés creciente del sector por este gas renovable.

De acuerdo con la información del mapa, 268 proyectos ya han sido viabilizados y podrían entrar en operación en los próximos años, de los cuales el 53% irían directamente a la red de transporte y el 47% restante a distribución.

Solicitudes de conexión de biometano en España.jpg Sedigas

En conjunto, alcanzarían una producción estimada de 24 TWh al año, un volumen capaz de cubrir entre el 8% y el 10% de la demanda nacional de gas natural en 2030.

La distribución geográfica evidencia que el desarrollo no se concentra en una sola zona, aunque Castilla y León aparece como la comunidad con mayor número de solicitudes, el 24,12% (83 proyectos para generar 20, 2 GWh).

Le siguen Aragón con el 18,20% (44 proyectos y 15,2 GWh), Andalucía, con el 16,26% (44 proyectos que suman 13,6 GWh), y Castilla-La Mancha con el 13,15%.

Cataluña, Extremadura, Murcia y Navarra también figuran entre los territorios con un volumen relevante de iniciativas.

Sedigas subraya que se trata de una gran oportunidad para impulsar la descarbonización y aprovechar residuos orgánicos para generar energía renovable.

El reparto entre transporte y distribución, además, apunta a que la red gasista será clave para escalar esta tecnología en los próximos años.

Se dobla la producción

No hay duda de que el biometano ha llegado para quedarse. Solo en el último año ha registrado un avance muy notable en España.

El número de plantas en operación se ha duplicado respecto al año anterior, pasando de 12 a 24 instalaciones, de las cuales tres producen bioGNL.

Según las previsiones de Sedigas, la patronal del sector, hasta 46 plantas podrían estar operativas a finales de 2026, con una capacidad de producción de 4,6 TWh al año.

Las perspectivas de crecimiento a 2027 muestran un incremento de la capacidad condicional anual de biometano hasta una horquilla de entre 11 y 14 TWh, lo que equivaldría aproximadamente a entre el 3% y el 5% de la demanda nacional de gas natural.

De cara a 2030, la capacidad de producción podría alcanzar los 22 TWh anuales si se materializan todos los proyectos previstos.

"Será determinante la transposición de la Directiva europea del denominado “Paquete de Gas”, llamada a configurar el nuevo marco de funcionamiento del mercado gasista europeo y la integración progresiva de los gases renovables e hipocarbónicos", señala la asociación.

Competitividad industrial

Mientras la industria del biometano sigue avanzando en sus objetivos, la Alianza para la Competitividad de la Industria Española, plataforma que agrupa a las ocho patronales del sector (el 60% del PIB de España), expresa su preocupación por la posible imposición de cuotas obligatorias de consumo de biometano en la industria.

La organización reitera su pleno compromiso con los objetivos de descarbonización y con la transición energética, así como su apoyo al desarrollo del biometano como una herramienta clave para avanzar hacia un sistema energético más sostenible y autónomo.

No obstante, la Alianza considera fundamental que el despliegue del biometano se articule de manera que resulte competitivo y asequible para la industria, garantizando al mismo tiempo la viabilidad de los sectores productivos y su capacidad de seguir contribuyendo al crecimiento económico.

"El biometano es una oportunidad emergente, impulsado por desarrollos regulatorios que amplían su potencial más allá del transporte hacia usos industriales, edificios y consumo gasista", señaló hace unos días Alvarez & Marsal (A&M), firma global en servicios profesionales, en su informe Spanish Energy Deal Pulse FY2025. "Es una solución de infraestructura circular vinculada a la gestión de residuos, el desarrollo rural y la descarbonización".