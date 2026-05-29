Galán (Iberdrola): "Superamos los 135.000 millones de euros de capitalización, 11 veces más que en 2001"

Las claves

Las claves Generado con IA Iberdrola ha superado los 135.000 millones de euros de capitalización bursátil, 11 veces más que en 2001. La compañía celebra su 125 aniversario en un momento de fuerte crecimiento y prevé un futuro "imparable" gracias a la electrificación. El plan estratégico de Iberdrola prevé inversiones de 43.000 millones en tres años, centradas en redes eléctricas en Reino Unido, EE.UU. y Brasil. Entre 2026 y 2028, Iberdrola espera un beneficio acumulado de más de 21.000 millones y destinará un récord de 15.000 millones a dividendos.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha sacado pecho, en la junta general de accionistas, del cambio de la compañía en los últimos años, aunque ha celebrado también los 125 años desde su fundación.

"Superamos los 135.000 millones de euros de capitalización, 11 veces más que en 2001", ha dicho ante un auditorio que le ha dado el respaldo masivo a la gestión y estrategia de la energética.

Espera una nueva etapa en la que prevé un crecimiento "imparable" para el grupo de la mano de las oportunidades que se abren con "la entrada de lleno en la era de la electricidad", ha señalado el máximo responsable de la energética española.

"Comparezco una vez más ante ustedes, aún con más ilusión y entusiasmo, si cabe, que en mis 25 juntas anteriores, porque hoy queremos honrar y agradecer el legado de quienes nos han precedido", afirmó el directivo durante el discurso.

Galán, que recordó "a los pioneros" que en 1901 llevaron la luz a Bilbao e iniciaron la construcción de "un grupo global, presente en decenas de países", defendió que el éxito de la compañía radica en haber anticipado el rumbo de la transición energética.

"Cumplimos 125 años en un magnífico momento porque, siguiendo el ejemplo de aquellos visionarios, comprendimos, hace ya más de dos décadas, que la electrificación iba a ser la mejor manera de ganar dinero" y de garantizar un suministro "seguro, autóctono y competitivo", ha aseverado Galán.

La junta, celebrada en la sede social del grupo en Bilbao, ha conseguido un quórum de asistencia del 73,63%, y ha aprobado todas las propuestas de acuerdo incluidas en el orden del día con una media de votos a favor superior al 97%.

Apuesta por las redes

En su discurso ante los accionistas, Galán puso en valor el "ambicioso" plan estratégico, que prevé inversiones por 43.000 millones en estos tres próximos años centradas, principalmente, en crecer en el negocio de redes eléctricas de transporte y distribución, con el Reino Unido, los Estados Unidos y Brasil "como principales destinos de inversión".

Sin embargo, ha añadido que hay otro objetivo, el de crecer en nuevos mercados como Australia y "seguir siendo el primer inversor industrial de España con 7.000 millones en el periodo".

Todo ello, indicó que permitirá que los activos regulados de redes del grupo alcancen los 70.000 millones, "14 veces más que en el año 2001, de los que 50.000 millones corresponderán a redes de distribución y los 20.000 millones restantes a transporte de electricidad en el Reino Unido, los Estados Unidos, Brasil y Australia".

A este respecto, aprovechó para insistir en que en España la actividad del transporte "sigue reservada en exclusiva" a Red Eléctrica de España, que aúna la operación del sistema.

Es "una función de servicio público, con otra puramente de negocio", como la inversión en la gestión de redes de transporte y, además, formando parte de un grupo cotizado que invierte en distintos negocios, tanto en España como en otros mercados", ha recalcado.

Por eso, añadió que esta situación "no se da en ninguno de los países" en los que la eléctrica está presente.

Además, el presidente de Iberdrola sacó a relucir los números de un plan estratégico con el que la multinacional prevé alcanzar un beneficio total acumulado de más de 21.000 millones de euros en el periodo 2026-2028, tras el pago de 30.000 millones de euros en impuestos, lo que permitirá elevar la retribución al accionista de forma histórica, destinando a dividendos "la cantidad récord de más de 15.000 millones de euros", lo que supone casi un 50% más que en los últimos tres años.

"Hace 25 años me dirigí a ustedes por primera vez con un proyecto ambicioso, basado en una estrategia que se adelantó en más de dos décadas al sector", recordó, congratulándose de haber convertido a Iberdrola en la mayor eléctrica europea y una de las dos mayores del mundo por capitalización.