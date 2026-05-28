Jainaga (Sidenor) pide no cerrar las centrales nucleares en España: "Si lo hacemos, estamos muertos"

El CEO de Petronor, José Ignacio Zudaire, pide una legislación estable y competitiva para facilitar la descarbonización y destaca la apuesta de su empresa por la economía circular y los combustibles renovables.

El presidente de Sidenor reclama que la descarbonización no debe hacerse a costa de la competitividad empresarial y critica la obligación de consumir biometano y la falta de compensaciones respecto a países como Alemania o Francia.

Jainaga defiende que la energía nuclear aporta el 19% de la generación eléctrica estable y protege ante problemas de suministro y volatilidad de precios energéticos.

José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor y Talgo, advierte que cerrar las centrales nucleares en España sería un "desastre industrial" y pondría en riesgo la competitividad del país.

El presidente de Sidenor y Talgo, José Antonio Jainaga, ha pedido no cerrar las centrales nucleares en España, porque sería "el mayor desastre industrial" para el país.

"Si hacemos esto, estamos muertos", ha advertido.

Jaigana ha participado en Bilbao, junto al CEO de Petronor, José Ignacio Zudaire, en una mesa redonda titulada 'Red Eléctrica, clave en la transición energética y descarbonización de empresas'.

Durante su intervención, Jainaga ha defendido que la descarbonización "no se puede hacer contra la competitividad" y ha recomendado "no perder lo que se tiene".

"Cuando estamos buscando una energía eléctrica con un precio predecible, competitivo y con seguridad de suministro, el mayor desastre industrial que puede hacer España es cerrar las centrales nucleares. Si hacemos eso, estamos muertos", ha asegurado.

En su opinión, "la marea empuja" a cerrarlas, pero "no hay que cerrarlas", porque son "ese 19% de la capacidad de generación estable, que protege de problemas como el del 'apagón'".

Además, ha destacado que, desde el punto de vista geopolítico, es "mucho menos dependiente de problemas como el coste del petróleo".

En su opinión, en España hay centrales nucleares "que funcionan, y que funcionan bien", alguna de ellas "al mejor estándar europeo de calidad y disponibilidad". "Si España cierra las centrales nucleares, estamos muertos. Estamos muertos, y eso no hay que hacerlo", ha insistido.

El presidente de Sidenor ha admitido que las "mareas" empujan a ello, pero ha confiado en que, finalmente, "haya sensatez y, al final, no se haga".

"Gran consumidora y emisora"

Jainaga ha recordado que Sidenor es "una gran consumidora" de energía y emisora de CO2, si bien ha dicho que si en 2005 Sidenor emitía 734 kilos de CO2, este año acabará el año con unos 130 kilos.

En las emisiones internas, ligadas a la combustión de gas natural, la siderúrgica no puede alcanzar la temperatura necesaria con energía eléctrica, lo que "plantea un problema serio".

Tras afirmar que la solución del hidrógeno "todavía queda lejos", ha añadido que "el biometano puede ser una solución".

En este punto, ha advertido de que "no puede ser que toda la lucha contra el cambio climático la soporten las empresas" que "son, además, las que pagan por ello".

En este sentido, se ha referido a la reciente "obligación" de que las empresas consuman un 6% de biometano.

"Está muy bien para el medioambiente, pero eso va a suponer un gran problema para las empresas", ha dicho.

También ha criticado que los competidores alemanes o franceses tienen "un tratamiento de favor" por parte de sus gobiernos, "por razones estratégicas del país".

"Y nosotros no", ha añadido. A su juicio, al final "eso se traduce en la muerte de las empresas".

Además, ha señalado que si las empresas alemanas reciben compensaciones por el CO2 de la generación eléctrica, "muy por encima" de las que se conceden en España, "cuando vas al mercado, ese señor es más competitivo".

También ha indicado que las empresas han pedido "repetidamente" que se suprima el impuesto del 7% a la generación eléctrica y ha insistido en "que se utilice las posibilidades de la legislación" para compensarlas.

Por otra parte, ha afirmado que, pese a que se dice que la generación eléctrica es más barata en España, "cuando llega la factura final, hay conceptos que no tienen que ver con la energía".

Petronor

Por su parte, el CEO de Petronor, José Ignacio Zudaire, ha defendido que para conseguir la descarbonización hace falta eficiencia y "hacer los deberes en esta materia". "Hay recorrido", ha dicho, para asegurar que Petronor ha realizado una "gran transformación" basada en la economía circular, la sustitución del gas natural por hidrógeno, la descarbonización de sus productos, el uso de biocombustibles y los combustibles sintéticos, y las capturas de CO2.

El CEO de la filial vasca de Repsol ha reclamado una legislación "estable y competitiva", así como una "simplificación administrativa", porque "además de tener mucha normativa, todavía es más complicado cuando se va a aplicar".

"Hablamos de unos periodos para hacer una planificación que son de otro mundo, de cinco años y de siete. Esto es muy complicado", ha manifestado.

José Ignacio Zudaire ha asegurado que la electricidad es "muy importante", pero "hoy en día la demanda final de energía se cubre el 85% con combustibles".

Por ello, ha dicho "tener claro" que "los combustibles renovables son una gran oportunidad". "Estamos en el momento del combustible innovador, de trabajar en la producción, en el consumo, para dar competitividad a las empresas porque se consigan descarbonizar antes que otros", ha añadido.