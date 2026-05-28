El Gobierno notifica a unas 80 comercializadoras que no han pagado el Fondo de Eficiencia: muchas de ellas no existen

El coste de estas obligaciones suele trasladarse indirectamente a consumidores y empresas a través de los precios de la energía.

Para 2026, las compañías energéticas deberán aportar 1.871 millones de euros al FNEE, un 83% más que el año anterior, pudiendo compensar hasta el 92% de su obligación con CAE.

Estas empresas, entre las que figuran comercializadoras de electricidad, gas y operadores de productos petrolíferos, deben pagar mediante certificados de ahorro energético (CAE) o aportaciones directas al FNEE.

El Gobierno ha notificado a unas 80 comercializadoras de energía que no han pagado su aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), incluidas algunas que ya no existen.

En febrero pasado, el Gobierno inició un procedimiento para extinguir la actividad de numerosas comercializadoras de electricidad al comprobar que en el último año no adquirieron energía en el mercado de producción, al igual que inhabilitó a otras del sector del petróleo.

Sin embargo, muchas de ellas se han incluido en un anuncio de notificación publicado en el BOE el miércoles 27 de mayo en el que se les solicita que cumplan con sus obligaciones de pagar al Gobierno mediante certificados de ahorro energético (CAEs), además de la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) para el año 2026.

Eléctricas como A&R Interxat Ibérica, Ahorra Energía Asesores, Debaru Energía, Econactiva Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, Evershining Energy, Ignis Energía, Luciferasa-1 Energía y otras operadoras de productos petrolíferos, aparecen en el registro como obligadas a pagar.

Según señala el organismo público, "habiéndose intentado la notificación por medios electrónicos, o en su caso, en el domicilio de los interesados, y no habiéndose podido practicar las mismas, se procede a notificar mediante este anuncio".

Es decir, que estas comercializadoras de gas y electricidad, operadores mayoristas de productos petrolíferos y de GLP que tienen que hacer pagos fraccionados a lo largo del año, con un plazo final de liquidación antes de que cierre el ejercicio, no lo han llevado a cabo. Alguna de ellas porque ya no existe.

Eficiencia energética

El FNEE ha sido hasta ahora uno de los instrumentos clave de la política energética española para cumplir con los objetivos europeos de ahorro y reducción de emisiones.

Creado por la Ley 18/2014 con el objetivo de financiar actuaciones que impulsen el ahorro y la eficiencia energética en España, busca alcanzar un ahorro acumulado de 53.593 ktep (kilotonelada equivalente de petróleo) en el periodo 2021-2030, un 44% más que el objetivo anterior.

El fondo está gestionado por el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) y se utiliza para financiar programas de eficiencia en sectores como la industria, el transporte, la edificación y otras áreas, que pueden ser cofinanciados con Fondos Europeos.

La nueva Orden TED/133/2026, del 27 de febrero de 2026, incluye reglas actualizadas para este año y revela que las empresas energéticas deberán aportar 1.871 millones de euros, casi un 83% más que en 2025.

Quién debe pagar

Los sujetos obligados son las empresas comercializadoras de gas y electricidad, así como los operadores mayoristas de productos petrolíferos y gases licuados de petróleo (GLP).

Para 2026, la aportación de 1.871 millones de euros se distribuye entre los operadores de productos petrolíferos, con 864,28 millones de euros, el 46% del total, las eléctricas con 578,04 millones de euros, el 30,9% y las gasistas, con 383,72 millones de euros, el 20,5%.

Prioridad: los CAEs

Desde 2024, las empresas tienen una alternativa voluntaria al pago directo: cumplir parte de su obligación mediante Certificados de Ahorro Energético (CAE). Un CAE es un documento electrónico que garantiza que se ha conseguido un ahorro de 1 kWh tras una actuación de eficiencia energética.

Para 2026, el cambio más importante es que se eleva del 85% al 92% el porcentaje máximo que puede cubrirse con CAE. Esto significa que las empresas deben pagar mínimo el 8% de su obligación directamente al FNEE en efectivo, pero el 92% restante puede compensarse con certificados.

Pero ¿cómo funcionan los CAE? Se generan cuando se realiza una actuación de eficiencia energética (cambio de iluminación, mejora del aislamiento térmico, renovación de equipos industriales, etc.).

Pueden ser generados por la propia empresa o comprados en el mercado a otros sujetos obligados o sujetos delegados, permiten monetizar los ahorros energéticos, recuperando parte del coste de las inversiones y con este aumento, las energéticas podrán compensar más de 1.721 millones de euros con CAE.

Una alternativa más equitativa para consumidores y generadores de energía, ya que aunque el FNEE lo abonan formalmente las comercializadoras y operadores de energía, el coste se traslada indirectamente a consumidores y empresas.

En la práctica, cada comercializadora repercute esa obligación en el precio final de la energía que ofrece a sus clientes, integrándolo en sus tarifas o márgenes.