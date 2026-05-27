Iberdrola inaugura la mayor batería de almacenamiento de energía de España, con 120 MWh en Cáceres

La inauguración coincide con el 125 aniversario de Iberdrola, que ha generado en Extremadura un impacto de 4.400 millones de euros en la última década.

El proyecto refuerza a Extremadura como referente en innovación y almacenamiento energético, y ha contado con el apoyo del IDAE y el PERTE ERHA.

La infraestructura, ubicada en Belvís de Monroy, está hibridada con las plantas fotovoltaicas Campo Arañuelo I y II, permitiendo mayor flexibilidad y gestión de la energía solar.

Iberdrola ha inaugurado en Cáceres la mayor batería de almacenamiento de energía de España, con 58 MW de potencia y 120 MWh de capacidad.

Iberdrola ha inaugurado la mayor batería de almacenamiento de energía de España, hibridadas a las plantas fotovoltaicas Campo Arañuelo I y II, que alcanza 58 MW de potencia y 120 MWh de capacidad de almacenamiento.

La nueva infraestructura, ubicada en el término municipal de Belvís de Monroy (Cáceres), supone un nuevo hito en la estrategia de Iberdrola España para impulsar el almacenamiento energético.

Además, facilita la conexión de nueva demanda que requiere de energía firme y, con ello, acelerar la electrificación de la economía, como ha explicado el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle.

En concreto, la actuación en Campo Arañuelo incorpora dos módulos de baterías de ion litio LFP, de unos 60 MWh cada uno, conectados a las plantas fotovoltaicas existentes Campo Arañuelo I y Campo Arañuelo II.

De este modo, las instalaciones pasan a operar como infraestructuras más flexibles y gestionables, capaces de almacenar parte de la energía solar producida y desplazar su uso a otros momentos de mayor necesidad para el sistema, algo muy relevante en un contexto de creciente penetración renovable.

Durante el acto de inauguración, Ruiz-Tagle ha recordado que actuaciones como la de Campo Arañuelo son “pioneras” en el sector energético español y permiten que “la electrificación avance con firmeza”.

En esta línea, ha indicado que Iberdrola lleva años apostando por el almacenamiento y liderando esta transformación puesto que la energética concentra la gran mayoría de almacenamiento con baterías que opera en España con cerca de 200 MW en funcionamiento.

Un acto que ha contado con la presencia de la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, el Delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, José Luis Quintana, además del CEO de Iberdrola Energía Sostenible España, Julio Castro, y alcaldes y autoridades de distintos municipios de la comarca

Por su parte, Morán ha señalado que esta nueva infraestructura es una “inversión de primer nivel” que demuestra que Extremadura se está consolidando “como un polo energético combinando capacidad de generación, innovación y estabilidad para el sistema eléctrico”.

Ha indicado que el almacenamiento energético puede ser un motor que permita a la región aprovechar su enorme potencial como líder en energía fotovoltaica. Ha concluido incidiendo en que “la transición energética debe generar desarrollo industrial, empleo y oportunidades para el territorio”.

El proyecto ha contado con apoyo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía —IDAE—dentro de la convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético hibridado con instalaciones renovables, incluida en el PERTE ERHA.

Con la inauguración de esta batería, Iberdrola consolida a Extremadura como uno de los territorios de referencia en innovación renovable y almacenamiento energético.

Campo Arañuelo ya fue un enclave pionero en 2021, cuando Arañuelo III se convirtió en el primer proyecto fotovoltaico de España que incorporaba una batería de almacenamiento de energía, de 3 MW y 9 MWh.

125 aniversario de Iberdrola

La inauguración de la mayor batería de almacenamiento de España coincide con la celebración del 125 aniversario de Iberdrola que se está desarrollando durante 2026 con un amplio programa de actividades para acercar el legado y trayectoria histórica de la energética y que ha contribuido al progreso de los distintos territorios.

La actividad de Iberdrola ha generado en Extremadura, en la última década, un impacto de 4.400 millones de euros, movilizando cerca de 2.700 millones de euros de inversión con más de 110 empresas colaborando con la energética.

En este año del 125 aniversario, además, está previsto que se acometa la iluminación ornamental del Teatro Romano de Mérida, entre otras actividades.