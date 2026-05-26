La petrolera británica BP destituye a Albert Manifold como presidente y consejero con efecto inmediato

Meg O'Neill, consejera delegada, ha sido valorada positivamente por su experiencia y por las medidas tomadas para simplificar y fortalecer la organización.

El consejo de BP destacó la importancia de mantener altos estándares de supervisión y la alineación con la estrategia de la compañía bajo la nueva dirección.

Ian Tyler ha sido nombrado presidente interino de BP mientras se inicia el proceso para encontrar un presidente permanente.

BP ha destituido de forma inmediata a Albert Manifold como presidente y consejero por preocupaciones sobre gobernanza y conducta.

La petrolera británica BP PLC acaba de anunciar la destitución inmediata de Albert Manifold como presidente y consejero.

La compañía con sede en Londres ha citado 'serias preocupaciones planteadas al consejo de administración en relación con importantes estándares de gobernanza, supervisión y conducta'.

La consejera independiente principal, Amanda Blanc, ha declarado que "Albert ha contribuido a aportar un enfoque y un ritmo bienvenidos a la transformación de BP".

"Sin embargo, el consejo se ha visto sorprendido y decepcionado al tener conocimiento de problemas de supervisión de gobernanza y de conducta que considera inaceptables, y ha tomado medidas decisivas".

Manifold asumió la presidencia de BP en octubre, tras incorporarse al consejo en septiembre. Entre 2014 y 2024, ejerció como consejero delegado del proveedor de materiales de construcción CRH PLC, con sede en Dublín.

BP ha informado de que ha nombrado al consejero Ian Tyler como presidente interino con efecto inmediato. Tyler es también presidente de Grafton Group PLC, distribuidor de materiales de construcción con sede en Dublín que cotiza en el FTSE 250.

La energética ha señalado que se iniciará un proceso de sucesión para designar a un presidente permanente.

El presidente interino, Tyler, por su parte, ha afirmado que "el consejo y el equipo directivo tienen una profunda convicción en la dirección estratégica que hemos trazado, y la compañía avanza a gran ritmo para cumplirla".

"BP está consolidando una trayectoria de sólido rendimiento operativo subyacente y un enfoque riguroso en la disciplina financiera, todo ello con el fin de aumentar el valor y la rentabilidad para el accionista".

Y ha añadido que "el consejo ha quedado muy impresionado con Meg O'Neill desde su incorporación como consejera delegada".

"Posee una amplia experiencia industrial y operativa, y una gran claridad sobre el rumbo y las oportunidades del negocio. Ya ha tomado medidas audaces para simplificar y fortalecer la organización, como el anuncio de la transición hacia un modelo de upstream/downstream claramente definido".

"Bajo su liderazgo, estamos construyendo una BP más sencilla, fuerte y valiosa".