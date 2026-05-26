Atalaya asume que el cierre de Ormuz incrementará este año hasta un 6% sus costes operativos

La empresa continúa con su proyecto de reabrir la mina de cobre de Touro en Galicia, donde ha invertido 1,8 millones de euros en el primer trimestre y espera la Declaración de Impacto Ambiental antes del verano.

Atalaya intenta minimizar el impacto con acuerdos de precio fijo para insumos y espera beneficiarse de su planta solar y contratos energéticos a largo plazo.

La compañía minera ha ajustado sus previsiones debido a la incertidumbre generada por el conflicto en Oriente Medio y la volatilidad de los precios energéticos.

Atalaya prevé que el cierre de Ormuz incremente hasta un 6% sus costes operativos este año, principalmente por el encarecimiento del diésel y otros consumibles.

El cierre de Ormuz y la disrupción que ha supuesto en el sector energético ha obligado a trastocar las previsiones de numerosas compañías, la última de ellas la minera Atalaya, que ha anunciado al mercado que, en el peor de los escenarios, sus costes operativos este año se incrementarán hasta un 6%.

La nueva estimación sustituye a la previsión sobre su operación este 2026 que fijaron al presentar el balance del año pasado. Desde entonces el mundo ha asistido a un primer trimestre convulso por la tensión en Oriente Medio que ha llegado hasta la compañía.

Ha sido imposible abstraerse de los encarecimientos de combustibles fósiles, especialmente el diésel. Y el seísmo no ha terminado.

"Actualmente, existe una considerable incertidumbre sobre las repercusiones a corto y largo plazo del conflicto hasta la fecha, así como sobre la probabilidad de que este se intensifique durante un período prolongado", advierte Atalaya.

La minera trata de esquivar el impacto con acuerdos de precio fijo para varios insumos, y en lo referido a electricidad espera beneficiarse de su planta solar y contrato de compraventa de energía a largo plazo, así como la energía de la red, que depende de un mix energético, recuerda.

Más costes operativos

Aun así, asume ya que sus costes operativos van a ser este año mayores de lo esperado. Su nueva previsión es que, "si los precios del diésel y de los explosivos se mantienen a los niveles actuales" durante el resto del año tanto los costes en efectivo como los costes totales de sostenimiento de operación aumenten.

La expectativa de la compañía es que suban en un rango de entre 0,15 y 0,20 dólares por libra de cobre producida.

Esto supondría, en el peor escenario, que los costes en efectivo pasen a ser en 2026 de hasta 3,10 por libra y los de sostenimiento de operación se eleven hasta los 3,60 por libra; o sea, un 6% más de media. En la opción más optimista, los costes aumentarían algo más del 5%.

"Vigilamos de cerca las posibles presiones de costes derivadas de los conflictos en Oriente Medio, particularmente en relación con el precio del diésel y otros consumibles", ha asegurado ante el mercado en un comunicado Alberto Lavandeira, CEO de Atalaya.

Con todo, ha lanzado un mensaje de tranquilidad. "En este entorno de incertidumbre, Atalaya se beneficia de un balance sólido, respaldado por la generación constante de efectivo y la reciente oferta de acciones. En conjunto, esto nos proporciona una plataforma sólida para impulsar nuestros proyectos de crecimiento de cobre a corto y mediano plazo en España".

Avances en Touro

Uno de esos proyectos es reabrir la histórica mina gallega de cobre de Touro, donde esperan la finalización del estudio de impacto ambiental y con ello la prescriptiva autorización.

"Estamos en una excelente posición para iniciar el desarrollo tan pronto como obtengamos las aprobaciones necesarias", ha recalcado el CEO. De hecho, se espera que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) esté lista antes de este verano.

Solo durante el primer trimestre de este año, han invertido en el proyecto 1,8 millones de euros.