Bloomberg asegura que Cox firmó un préstamo puente para financiar la compra de activos en México a un interés del 54%

La operación se financió con un 25% de capital propio y el resto mediante deuda, y no se comunicó a la CNMV por no considerarse relevante para el regulador.

Cox niega la existencia actual del préstamo puente y asegura que la financiación ya está cerrada y refinanciada a plazos de hasta diez años.

El préstamo, otorgado por un fondo de inversión madrileño, estaba garantizado con acciones y podía llegar hasta un 82% de interés si se pagaba en el vencimiento.

Bloomberg reveló que Cox firmó un préstamo puente con un interés del 54% para financiar parte de la compra de activos de Iberdrola en México por 4.200 millones de dólares.

Bloomberg ha desvelado que Cox pidió un crédito puente del 54% para financiar parte de la compra de activos en México a Iberdrola por 4.200 millones de dólares.

Además, la empresa que preside Enrique Riquelme colocó acciones como garantía.

Los documentos consultados por la agencia de noticias desvelan que Cox solicitó un préstamo puente sobre acciones de seis meses de duración. Un crédito de hasta 60 millones de euros para la financiación de los activos mexicanos, procedentes de Iberdrola.

El préstamo habría sido otorgado por un fondo de inversión con sede en Madrid con un interés del 54% siempre que se pague en los primeros cinco meses. A partir de ahí sube hasta el 82% si se abona en el vencimiento.

El préstamo tiene un múltiplo sobre el capital invertido de 1,2 veces si se reembolsa antes del vencimiento.

Para "evitar retrasos"

Un portavoz de la empresa aseguró a Bloomberg que el préstamo se solicitó para "evitar retrasos en el acuerdo con Iberdrola, tras algunos retrasos en la financiación en algunos mercados".

Desde Cox niegan la mayor. Aseguran que que la financiación de la operación en México es clara y no coincide con lo publicado por Bloomberg.

Recuerdan que la operación está financiada y que no existe en estos momentos ningún préstamo puente. Explican que hubo un crédito inicial de este tipo por 2.650 millones de euros que ha sido refinanciado a diez, seis y cinco años en tres tramos: dos de mil millones y otro de 700 millones de euros.

Un préstamo que, aseguran, lleva una sobredemanda de dos veces a falta de una semana para que se termine el plazo de suscripción.

Las mismas fuentes explican que en estos momentos el coste ponderado de la deuda levantada es del 7%; el coste del equity está en el 7,8% y el coste de capital es del 7,85%.

La compra de Iberdrola México se valoró en 4.200 millones de dólares. Es decir, unas cuatro veces el valor de mercado de Cox en ese momento, recuerda Bloomberg.

Cox salió a bolsa en noviembre de 2024. Desde entonces sus títulos han subido un 48%.

La compra de Iberdrola México, cerrada hace un mes, se financió con un 25% de capital propio y el resto con deuda, tal y como indicó Cox. En presentaciones a analistas, la empresa de Riquelme decía que aportaría un 60% a través de capital propio y el resto sería proporcionado por "socios de primer nivel" que en ningún momento se especificaron.

No comunicado a CNMV

Cabe recordar que los préstamos puente se emplean con frecuencia para financiar operaciones. Al ser a corto plazo, tienden a ser más caros que otros tipos de deuda.

En ningún momento se ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la existencia de este préstamo, aunque el regulador establece que sólo debe comunicarse si es 'relevante' para la operación.

Cox está en el ojo del huracán desde que Enrique Riquelme anunciara que se presentaría a la presidencia del Real Madrid.

El ya candidato presentaba su oficina este mismo lunes, tras haber presentado el pasado fin de semana el aval correspondiente a la Junta Electoral por cerca de 200 millones.

Un documento avalado por Andbank España y que se cerró 'in extremis', tal y como ha contado este diario.