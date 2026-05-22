Imaz (Repsol) se reúne con el secretario de Interior de Estados Unidos en el marco de una conferencia en Alaska

Pikka es el primer proyecto de Repsol en producción en el North Slope de Alaska, consolidando su apuesta por el desarrollo energético en Estados Unidos.

Se espera que la producción en Pikka alcance los 80.000 barriles de petróleo al día en el tercer trimestre del año, con los primeros ingresos por ventas previstos para ese periodo.

La reunión coincide con el inicio de la producción de petróleo en el proyecto Pikka, en el North Slope de Alaska, donde Repsol participa con un 49% junto a la australiana Santos.

Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, se reunió con el secretario de Interior de EE.UU., Doug Burgum, durante la Alaska Sustainable Energy Conference.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, se ha reunido con el secretario de Interior de los Estados Unidos, Doug Burgum, en el marco de la Alaska Sustainable Energy Conference, en la que ambos participaron como ponentes.

Este encuentro se produce después de que Repsol, en consorcio con la compañía australiana Santos, anunciara a principios de esta semana que ha comenzado a producir petróleo en Pikka, en el North Slope de Alaska.

Repsol tiene una participación del 49% en el proyecto, mientras que la compañía australiana Santos posee el 51% restante y ejerce de operador.

De hecho, el propio Burgum visitó la pasada semana las instalaciones de Pikka, respaldando así el papel clave de Repsol en la reactivación de la actividad petrolera en la zona.

La producción del proyecto Pikka irá aumentando hasta alcanzar la cota prevista de 80.000 barriles de petróleo brutos al día en el tercer trimestre del año. Los primeros ingresos por ventas también se esperan en el tercer trimestre, con los socios alternando los envíos de cargamentos.

Este hito refuerza el compromiso a largo plazo de Repsol con el desarrollo energético en Estados Unidos y, especialmente, en Alaska. Pikka es el primer proyecto de Repsol en entrar en producción en el área del North Slope, donde fue pionera en el descubrimiento de la formación Nanushúk.