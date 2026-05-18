Veolia impulsa la innovación en la gestión de servicios esenciales en Cataluña

Las claves

Las claves Generado con IA Veolia inaugura en Granollers un centro Hubgrade para gestionar recursos y planificar la adaptación al cambio climático mediante análisis avanzado de datos y sistemas predictivos. El Hubgrade permite anticipar riesgos como sequías, inundaciones o fugas, facilitando la toma de decisiones y fortaleciendo la resiliencia del territorio catalán. El centro incluye una oficina municipal de aguas accesible, con soluciones tecnológicas para personas con discapacidad visual, apostando por un servicio inclusivo y centrado en las personas. La iniciativa fomenta la colaboración entre administraciones, universidades y empresas, impulsando la innovación y la sostenibilidad en la gestión del agua y otros servicios esenciales en Cataluña.

Veolia incorpora un nuevo centro Hubgrade en la localidad catalana de Granollers, especializado en gestión eficiente de los recursos y la planificación territorial orientada a la adaptación al cambio climático. El centro refuerza la posición de Granollers como referente en la gestión inteligente del agua, respaldada por su dinamismo industrial y su fuerte compromiso con la sostenibilidad.

Al acto inaugural asistieron autoridades institucionales y representantes locales de la comunidad social y empresarial, y contó con la presencia de la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Cataluña, Sílvia Paneque; la alcaldesa de Granollers, Alba Barnusell; y el director país de Veolia en España, Daniel Tugues.

El nuevo centro tiene por objetivo generar conocimiento, anticipar escenarios y facilitar la toma de decisiones a medio y largo plazo. A través del análisis avanzado de datos, la modelización y los sistemas predictivos, Hubgrade permite identificar riesgos antes de que se materialicen —episodios de inundación, períodos de sequía, fugas en las redes de agua potable o anomalías en el funcionamiento de las infraestructuras urbanas— y definir estrategias de adaptación para reforzar la resiliencia del territorio y satisfacer las necesidades críticas de Cataluña.

Permite transformar la gestión reactiva en gestión predictiva, con impacto positivo en la sostenibilidad, la seguridad hídrica, la competitividad empresarial y la calidad de vida de la ciudadanía.

Según subrayó Daniel Tugues, director país de Veolia en España, durante el acto, "en sectores como el agua, la energía o los residuos, ya no es suficiente operar bien. Es necesario poder anticipar, optimizar, detectar incidencias con más rapidez, reducir consumos, afinar procesos y tomar decisiones con más información y mayor precisión.

En Cataluña, esto también significa fortalecer la seguridad ambiental y garantizar la gestión de recursos fundamentales para satisfacer las necesidades esenciales de la ciudadanía, particularmente durante períodos de sequía. Y esto es exactamente lo que un centro de excelencia en innovación como este nos permite hacer".

Por su parte, Sílvia Paneque, consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Cataluña, señalo en el cierre del acto que “la tecnología de alto rendimiento, la que ponemos formalmente en funcionamiento hoy, diseñada para integrar datos, monitorizar sistemas en tiempo real y dar soporte a la toma de decisiones en un contexto hidrológico cada vez más complejo y exigente, es, insisto, una parte irrenunciable del proyecto colectivo del agua.

Retos estratégicos

La gestión del agua es uno de los grandes retos estratégicos de futuro de nuestro país. Afrontarlo exige capacidad de inversión, innovación tecnológica, planificación pública y una mirada de largo recorrido. Y exige, también, la conjunción de fuerzas que establece la colaboración público-privada para aprovechar las fortalezas de ambos sectores, para hacerlas complementarias, y ponerlas al servicio del bien común".

Alba Barnusell, alcaldesa de Granollers, destacó en su intervención que "este Hubgrade simboliza una idea clave: la transición ecológica también es una transición digital, y debe estar siempre al servicio del bien común y de las personas. La ubicación de este centro en Granollers es un reconocimiento a una ciudad con tradición industrial, capacidad de innovación y compromiso firme con la sostenibilidad".

El nuevo centro alberga la oficina de atención del servicio municipal de aguas de Granollers, concebida como un espacio inclusivo y accesible para toda la ciudadanía. Diseñada bajo criterios de accesibilidad universal, la oficina garantiza un entorno cómodo y funcional, incluyendo soluciones tecnológicas como el sistema Navilens, que facilita la orientación y el acceso autónomo a la información, especialmente para personas con discapacidad visual. Este enfoque refuerza el compromiso de Veolia y del municipio con un modelo de servicio más inclusivo, equitativo y centrado en las personas.

La plataforma de servicios digitales Hubgrade está transformando la gestión hídrica mediante tecnologías de inteligencia artificial y análisis predictivo, aprovechando la experiencia operativa desarrollada en más de 40 países, lo que permite un modelo de gestión anticipativa, integrado y basado en datos, mejorando la eficiencia y la resiliencia.

El Hubgrade de Granollers se integra en una red global de 17 hubs especializados en España en la gestión del agua, la energía y los residuos. Casi 160 años de experiencia, y la combinación de servicios digitales avanzados con inteligencia humana, facilitan el intercambio de conocimiento y la escalabilidad de mejoras operativas y soluciones innovadoras, adaptadas a las necesidades reales de cada territorio.

La estrategia operativa de Hubgrade centraliza la recepción y asignación de tareas, optimiza recursos y estandariza protocolos de respuesta, mejorando la coordinación y la continuidad del servicio. También garantiza la transparencia y el acceso a datos en tiempo real, democratizando la inteligencia operacional para todos los municipios. Veolia está idealmente posicionada para impulsar la innovación en la gestión de servicios esenciales en Cataluña.

Respaldada por su experiencia global y sus propias tecnologías, ayuda a sus clientes a crecer de manera responsable mientras reduce el impacto ambiental y fortalece la resiliencia. Sus soluciones reducen el consumo de agua, permiten la recuperación y reutilización de recursos, apoyan sistemas energéticos locales y procesan residuos complejos de forma segura.

Según informó la compañía, el nuevo Hubgrade en Granollers también actúa como un entorno de cocreación a través del Espacio INNOVA, que conecta administraciones, universidades, centros de investigación y empresas locales para desarrollar soluciones frente a sequías, inundaciones o estrés hídrico, con el objetivo de anticipar y preparar el territorio ante los impactos del cambio climático.

Con la puesta en marcha de este centro, la compañía consolida su compromiso con un modelo de gestión del agua basado en la innovación, la anticipación y la colaboración con el territorio.

Al mismo tiempo, refuerza el papel de este municipio dentro del ecosistema de gestión hídrica en Cataluña, como un territorio activo en la transformación hacia modelos más sostenibles, resilientes y orientados a mejorar el servicio y la calidad de vida de la ciudadanía.