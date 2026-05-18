Laura Ojea, ganadora del VII Premio de Periodismo de la patronal minera AMINER

El presidente de Aminer, Enrique Delgado, junto a la peri odista de El Español, Laura Ojea, y Estefanía Delgado Rich, gerente ejecutiva de Aminer en la entrega del VII Premio de Periodismo de la Asociación Aminer

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Las claves Generado con IA Laura Ojea, periodista de EL ESPAÑOL-Invertia, ha ganado el VII Premio de Periodismo Paco Moreno de AMINER por un podcast sobre materias primas y minería en Europa. Es la primera vez que el galardón se otorga a un reportaje emitido fuera de Andalucía y en formato podcast. El jurado valoró la claridad expositiva, la vocación divulgativa y el lenguaje sencillo del trabajo ganador. El accésit ha sido para Nuria Ramos, de Grupo Joly, por un reportaje sobre la estrategia europea para explotar nuevos yacimientos de materias primas.

La patronal del sector minero español AMINER ha hecho entrega del VII Premio de Periodismo Paco Moreno, a un trabajo en formato podcast de la periodista de EL ESPAÑOL-Invertia Laura Ojea.

Se trata de uno de los capítulos del canal Corriente Continua titulado ‘Materias Primas y minería, ¿Qué puede hacer Europa para tener una industria autóctona?’, que se publicó el pasado mes de septiembre.

Es la primera vez que se premia un reportaje emitido fuera de Andalucía, y también es la primera vez que el formato elegido es un podcast.

El jurado ha destacado la elección del tema, la claridad expositiva y la vocación divulgativa sobre las materias primas en la minería europea; así como su lenguaje sencillo y fácil de entender, que facilita que cualquier oyente pueda seguir el contenido.

El premio ha sido entregado por el presidente de Aminer, Enrique Delgado.

Además del trabajo ganador, el jurado ha decidido destacar con un accésit un segundo reportaje, al considerar que cumplía con los requisitos de calidad, repercusión periodística y visión constructiva sobre la minería.

Se trata del texto ‘Materias primas críticas, estrategia europea para explotar nuevos yacimientos’, de la periodista del Grupo Joly Nuria Ramos.

Publicado en Diario de Sevilla y el resto de las cabeceras regionales del grupo, el jurado ha destacado la elección de un tema de alto interés público, alineado con debates actuales sobre autonomía estratégica, la transición energética y la dependencia de las materias primas, que contextualiza el incremento de la demanda de estos materiales y la necesidad de explotarlos en Europa para reducir la dependencia de terceros países.

El accésit ha sido entregado por la ganadora de la VI edición del Premio de Periodismo Paco Moreno, la periodista Noelia Ruiz Alba.

Dedicado a la memoria del fundador y primer presidente de Aminer, este galardón pretende reconocer el mejor trabajo periodístico publicado o emitido en prensa impresa y digital, radio o televisión, para la difusión de los valores y principios que sustentan la industria de la minería metálica, destacando su capacidad de generar riqueza y empleo, la innovación, la sostenibilidad o el respeto ambiental en los procesos productivos.