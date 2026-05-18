Galán refuerza su apuesta por Iberdrola con la inversión de casi 6 millones de euros en acciones del grupo

Iberdrola prevé invertir 58.000 millones de euros entre 2025 y 2028, centrando su expansión en Reino Unido y Estados Unidos, y mejorando sus previsiones de beneficio neto ajustado para 2026.

La compra de acciones refuerza la confianza en la evolución bursátil de Iberdrola, que ha alcanzado máximos históricos y supera los 138.000 millones de euros de capitalización.

Con esta operación, Galán suma cerca de 14 millones de títulos adquiridos durante sus 25 años al frente del grupo.

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, ha invertido casi 5,9 millones de euros en la compra de 300.000 acciones de la compañía.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha invertido casi 5,9 millones de euros en la compra de 300.000 acciones de la compañía, reforzando así su apuesta por la energética que dirige.

Según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Galán adquirió el pasado 13 de mayo ese paquete de títulos de Iberdrola a un precio de 19,54 euros por acción, con una inversión así total de 5,86 millones de euros.

Los títulos de Iberdrola cotizaban este lunes a las 14.04 horas a un precio de 19,34 euros por acción, registrando una subida del 0,73% con respecto al cierre del pasado viernes.

La operación se produce en un contexto de crecimiento sostenido del grupo y refleja así la confianza del primer ejecutivo en la solidez del modelo de negocio y en las perspectivas a largo plazo de la eléctrica.

Con esta nueva adquisición, Galán roza los 14 millones de títulos de la compañía, que ha ido adquiriendo a lo largo de sus 25 años al frente del grupo.

Evolución bursátil

La compra de acciones por parte del presidente de Iberdrola refuerza además el mensaje de confianza con su evolución bursátil, que ha mostrado una trayectoria consistente y resiliente en los mercados, apoyada en su diversificación geográfica y en la calidad de sus activos regulados.

De hecho, este año la compañía ha vuelto a alcanzar máximos históricos, superando los 138.000 millones de euros de capitalización bursátil, lo que la sitúa como la primera 'utility' de Europa y entre las dos más grandes del mundo.

El pasado mes de septiembre, Iberdrola lanzó su nuevo plan estratégico 2025-2028, en el que prevé unas inversiones de 58.000 millones de euros para el desarrollo de redes eléctricas, enfocándose en Reino Unido y Estados Unidos como mercados principales.

Además, la energética ha sacado de Bolsa sus filiales en Estados Unidos, Avangrid -a finales de 2024- y en Brasil, Neoenergia, en una operación culminada el pasado mes de abril.

Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 1.711,3 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que representa una caída del 14,6% con respecto a los 2.004,3 millones de euros de hace un año. Ajustando por efectos derivados de ajustes de la transacción de México en 2024 (+65,9 millones de euros) y por el impacto del 'capital allowance' en Reino Unido (+87,8 millones de euros) el beneficio neto ajustado de la eléctrica entre enero y marzo creció un 11,4%, hasta 1.865 millones de euros.

Con estos resultados, el grupo mejoró sus previsiones para 2026 y prevé un crecimiento de más del 8% en el beneficio neto ajustado, excluyendo plusvalías por rotación de activos.