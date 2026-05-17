Europa importó un récord de 146.000 millones de metros cúbicos de gas natural en 2025: el 58% provenía de EEUU

Conflictos geopolíticos, como posibles cierres del estrecho de Ormuz, amenazan el suministro global de GNL y podrían elevar considerablemente los precios en Europa.

El almacenamiento de gas subterráneo en la UE terminó el invierno 2025-2026 en su nivel más bajo en 9 años, aunque se prevé alcanzar el 80% de llenado para el próximo invierno con las tasas actuales de importación.

La dependencia del GNL estadounidense plantea riesgos, según la ACER, que recomienda diversificar proveedores para evitar vulnerabilidad ante crisis externas.

La Unión Europea importó un récord de 146.000 millones de metros cúbicos de gas natural en 2025, el 58% proveniente de Estados Unidos.

La Unión Europea ha triplicado las importaciones de gas natural licuado (GNL) estadounidense desde 2021, en su afán por eliminar gradualmente la energía rusa. De hecho, el año pasado importó un récord de 146 bcm de diferentes proveedores, convirtiéndose en el principal importador del mundo (ya es el 40-42% de su demanda total de gas).

Es una de las principales conclusiones del último informe de la Agencia de la UE para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER).

La UE obtuvo el 58% de su GNL de Estados Unidos, lo que equivale a, aproximadamente, el 25% de su consumo total de gas (incluido el que llega por gasoducto).

Sin embargo, el informe de la ACER advierte de que "la dependencia de la UE del GNL estadounidense puede plantear interrogantes sobre la dependencia de un único país proveedor".

Además, recuerda que la grave perturbación de los mercados energéticos causada por la guerra con Irán subraya la necesidad de reducir la exposición de Europa a las crisis externas.

La ACER también ha instado a diversificar las fuentes de suministro para garantizar que ningún proveedor, ruta de tránsito o conflicto pueda desestabilizar el sistema energético europeo ni la economía en general.

La institución destaca que se realizaron más de 980 transacciones spot de GNL, con el índice holandés TTF como el referente europeo en el 74% de ellas, aportando transparencia mediante sus evaluaciones diarias de precios.

Terminales y almacenamiento

Los reguladores europeos han determinado que las terminales de importación de GNL y capacidad de regasificación existentes en la UE pueden complementar el almacenamiento subterráneo en caso de niveles bajos de llenado durante el invierno, reforzando la flexibilidad del sistema gasístico.

"Esto es crucial dado que los stocks de gas subterráneos terminaron el invierno 2025-2026 por debajo del 30%, el nivel más bajo en 9 años, debido a un invierno frío y mayor uso en generación eléctrica", corrobora el informe.

Importaciones de gas a la UE por ruta, 2019-2025.jpg ACER

Pese a ello, no hay alarmas. Alcanzar el 80% de llenado para el próximo invierno es factible con tasas actuales de importación (~11 bcm/mes), aunque para el 90% requeriría suministros adicionales en un mercado global ajustado. Así, ACER enfatiza que la seguridad de suministro depende del acceso oportuno a volúmenes, no solo de infraestructura.

Como punto estratégico clave para las exportaciones de GNL de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, el estrecho de Ormuz es fundamental para el comercio mundial de gas.

En conjunto, ambos países cuentan con una capacidad de exportación equivalente a un 20% del suministro mundial de GNL.

Un cierre continuado de Ormuz durante todo 2026 eliminaría por completo una capacidad de exportación de 112.000 millones de metros cúbicos del mercado mundial de GNL, pero se espera que parte de la pérdida de suministro podría compensarse con nueva capacidad de GNL en otros lugares.

Riesgos geopolíticos

El informe también advierte de la exposición creciente a riesgos globales, como la concentración de suministros, volatilidad spot y disrupciones geopolíticas, exacerbadas por tensiones en Oriente Medio.

La UE obtuvo el 7% de su GNL de Qatar durante el último invierno (4% de importaciones totales de gas), y un conflicto prolongado podría recortar el 20% de exportaciones globales de GNL, elevando precios TTF por encima de 60 euros/MWh y complicando el llenado de stocks veraniegos.

Fuentes de importación de GNL de la UE en 2025.jpg ACER

También la competencia con Asia por cargamentos flexibles añade presión, haciendo costoso el rellenado de almacenamiento, aunque es un área que cada vez es menos demandante de esta commodity.

ACER subraya la centralidad del GNL en el sistema gasístico europeo post-gas ruso, pero insta a mayor énfasis en su disponibilidad global en proyecciones de suministro, más allá de restricciones infraestructurales.

Así, el informe concluye que la volatilidad de precios persistirá, sensible a shocks como el conflicto en Ormuz, que ya ha disparado futuros TTF un 35-76% en semanas recientes.