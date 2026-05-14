Iberdrola pone en marcha el megaproyecto eólico-hidroeléctrico del complejo portugués del Tâmega

El proyecto ha generado hasta 150 empleos y ha contado con la colaboración de proveedores internacionales y nacionales, destacando la tecnología BladeLifter para el transporte de palas de gran tamaño.

La inversión total en los dos parques eólicos del complejo Tâmega asciende a 346 millones de euros y su funcionamiento evitará la emisión de más de 230.000 toneladas de CO2 al año.

Tâmega Norte cuenta con 195 MW de potencia instalada, distribuidos en 27 aerogeneradores de última generación, y su producción anual estimada es de 414 GWh.

Iberdrola ha iniciado la puesta en marcha del parque eólico Tâmega Norte, parte del primer complejo híbrido eólico-hidráulico conectado a la red en la península ibérica.

Iberdrola ha comenzado la puesta en marcha del parque eólico Tâmega Norte, el primero de los dos parques que integran el Complejo del Tâmega, entre Braga y Vila Real (Portugal), y que dará lugar al primer desarrollo híbrido eólico-hidráulico conectado a la red en la península ibérica.

El proyecto, formado por dos parques eólicos (norte y sur) asociados a un gran sistema hidroeléctrico de almacenamiento por bombeo, permitirá complementar ambas tecnologías y almacenar energía para liberarla cuando el sistema eléctrico lo demande.

Tâmega Norte contará con una potencia instalada de 195 megavatios (MW), repartida en 27 aerogeneradores Vestas de última generación, de 7,2 MW y 172 metros de rotor, lo que lo sitúa entre los proyectos eólicos terrestres con equipos de mayor potencia de la compañía.

Durante los picos de construcción del parque se han generado en torno a 150 empleos, incluyendo personal de transporte, instalación, grúas, salud y medio ambiente, supervisión externa y técnicos de Vestas.

La producción anual estimada de Tâmega Norte asciende a 414 gigavatios hora (GWh), mientras que la del parque Tâmega Sur, aún en construcción, será de 185 GWh, evacuándose ambas mediante las infraestructuras existentes del complejo a través del nudo de Red Eléctrica Nacional (REN) en Ribeira de Pena.

La inversión total asociada a los dos parques eólicos alcanza los 346 millones de euros, de los que 237 millones corresponden a Tâmega Norte y 109 millones a Tâmega Sur.

En el desarrollo del proyecto han participado proveedores internacionales y nacionales, entre ellos la empresa vasca Haizea Wind, como suministrador de componentes para Vestas, que cuenta con un centro de I+D en Oporto, así como diversas firmas portuguesas especializadas en obra civil.

Según Iberdrola, los parques eólicos del Tâmega evitarán la emisión de más de 230.000 toneladas de CO2 al año, equivalente a las emisiones anuales de aproximadamente 100.000 vehículos.

El complejo dispone de financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y de la participación de Norges Bank, que en alianza con Iberdrola controlará el 49% del activo una vez entre en funcionamiento.

Entre los hitos técnicos del proyecto destaca el uso de la tecnología BladeLifter para el transporte de palas de grandes dimensiones por carreteras estrechas y tramos con fuertes pendientes, elevándolas entre 25 y 30 grados y reduciendo así el impacto en áreas rurales y en el paisaje.