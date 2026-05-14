El Gobierno concede 440 millones a Iberdrola y Doña Urraca Energy para tres proyectos de hidrógeno verde

El Ministerio refuerza así su apuesta por el hidrógeno verde como clave para descarbonizar la industria y sectores difíciles, sumando ayudas por 2.814 millones de euros a proyectos de este tipo en España.

Estas subvenciones se otorgan tras quedar los proyectos fuera de las ayudas europeas por falta de presupuesto, y completan el reparto de fondos nacionales para impulsar el hidrógeno renovable.

Iberdrola recibirá más de 389 millones para los proyectos Noon II y Odin, ambos ubicados en Huelva, mientras que Doña Urraca Energy obtendrá 50,21 millones para el proyecto Quixotgen en Albacete.

El Gobierno ha concedido 439,4 millones de euros a Iberdrola y Doña Urraca Energy para tres proyectos de hidrógeno verde en Andalucía y Castilla-La Mancha.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha asignado 439,4 millones de euros del mecanismo de subastas como servicio (AaaS) para financiar la producción de hidrógeno renovable de tres proyectos localizados en Andalucía y Castilla-La Mancha, promovidos por Iberdrola y Doña Urraca Energy, respectivamente.

Según informó el gabinete dirigido por Sara Aagesen, las iniciativas beneficiarias suman una potencia de electrolisis de 250 megavatios (MW) y habían sido seleccionadas en la tercera subasta general del Banco Europeo del Hidrógeno (IF25), pero quedaron fuera de las ayudas de Bruselas al superar el presupuesto comunitario habilitado.

En concreto, se han adjudicado un total de más de 389 millones de euros a Iberdrola para sus proyectos Noon II -de 80 MW de electrolisis y con 139,8 millones de euros asignados- y Odin -de 140 MW y con 249,76 millones de euros concedidos-, ambos en Huelva.

Y otros 50,21 millones de euros al proyecto Quixotgen de Doña Urraca Energy, en Villarrobledo (Albacete).

De esta manera, este reparto de subvenciones agota el presupuesto de 440 millones de euros habilitado por el Ministerio a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) para la segunda convocatoria nacional de subastas como servicio (AaaS).

Así, gracias a este mecanismo, vinculado directamente con las pujas del BEH, España rescata con fondos propios del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) estos tres proyectos preseleccionados la semana pasada por la Comisión Europea en el orden de puntuación fijado por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA).

En la primera subasta resultaron beneficiarios otros tres proyectos españoles transferidos del mecanismo general del Banco Europeo del Hidrógeno: 'Orange-Bat' de SmartEnergy, en Onda (Castellón); 'ElyseNeMNumancia' en Garray (Soria) y 'Acciona Plug Valle H2V Navarra en la localidad navarra de Sangüesa, con un total de 220,02 millones de euros en incentivos con cargo a fondos NextGenEU del Plan de Recuperación (PRTR).

Apuesta por el hidrógeno

El Ministerio destacó que esta nueva subasta nacional forma parte de la apuesta del Gobierno por el hidrógeno renovable "como factor clave para eliminar las emisiones de CO2 de la industria, el transporte pesado y otros sectores difíciles de descarbonizar, y en coherencia con el desarrollo del PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno y Almacenamiento (ERHA)".

A día de hoy, el IDAE ha concedido ayudas a proyectos de hidrógeno 'verde' por un importe total de 2.814 millones de euros, con programas como H2 Pioneros, H2 Cadena de Valor, H2 Valles y varias oleadas de IPCEI (Proyecto Importante de Interés Común Europeo IPCEI) lanzadas por Bruselas, además de la primera subasta como servicio.