Brufau (Repsol) pide "menos demagogia en Europa cuando el 80% de la matriz energética depende del petróleo"

Brufau también subraya la relevancia de los combustibles renovables, aunque critica las trabas que la regulación europea pone a su desarrollo.

Destaca la importancia del sistema de refino español, que ha permitido a España disponer de queroseno suficiente y estar en una posición privilegiada frente a otros países europeos.

Brufau advierte que el 80% de la matriz energética europea aún depende de combustibles fósiles, por lo que considera poco realista sustituirlos completamente por renovables a corto plazo.

Antonio Brufau, presidente de Repsol, pide a Europa menos demagogia e ideología en la transición energética y aboga por un enfoque integrador de todas las fuentes de energía.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha pedido a los dirigentes europeos "sentido común" y no abordar la transición energética "como una confrontación de energías".

En su opinión, Europa debería hacer "menos demagogia y menos ideología" a la hora de plantear soluciones para afrontar crisis como la actual por el conflicto en Oriente Próximo, ya que la sustitución de todo el peso de los combustibles fósiles en la matriz energética por las renovables no es realista.

"No se debería plantear unas energías contra otras, como la generación eléctrica renovable en contra del resto de energías, porque el planeta las necesita todas".

"Yo creo, sinceramente, que nos iría mejor a los europeos que los reguladores tuvieran una visión mucho más amplia, no confrontativa, una visión que permitiese ayudar a todas las energías, porque el planeta necesita todas las energías y porque, además, salvo Europa, los demás lo van a hacer", afirmó Brufau en su intervención en la Junta General de accionistas de la compañía.

De esta manera, subrayó que si Europa quiere ser competitiva frente a otras potencias, como Estados Unidos o China, deberá "aceptar y reconocer" que todas las energías "son absolutamente necesarias".

Europa lidera la ambición climática con el mayor coste del CO2 del mundo.jpg Repsol

"Si conseguimos esto, volveremos a poner a Europa al nivel donde estuvimos. Volveremos a poner a Europa al nivel de significación y de relevancia que tuvo en el pasado, pero si no es así y continuamos empecinados en una política confrontativa, en una política en donde la única tecnología aceptada para el desarrollo futuro de Europa es la generación eléctrica renovable, estamos destinados a mantener la irrelevancia que hoy tiene Europa", advirtió.

Brufau subrayó que Repsol es una compañía "de hidrocarburos, de electricidad y renovables focalizada en el cliente y en el planeta" con la filosofía de "proporcionar toda la energía que la sociedad necesite".

También defendió la importancia de los combustibles renovables, ya que "significan poner en valor todo aquello que hoy no tiene valor", como los residuos.

No obstante, lamentó los problemas que está poniendo Europa para su impulso, haciendo que cada vez menos materias primas sean susceptibles de entrar en la producción de biocombustibles.

Crisis en Oriente Próximo

"Me pregunto, ¿pero los dirigentes europeos saben qué dicen? Cuando realmente el 80% de nuestra matriz energética es de combustibles fósiles, ¿cómo vamos a solucionar un problema hoy sustituyendo una energía que ya está asentada por una energía que va a ser muy positiva pero que necesita de mucho desarrollo y de difícil aplicación?"

"Por lo tanto, reflexión, reflexión y reflexión. Y menos demagogia, menos ideología", se cuestionó Brufau.

A este respecto, subrayó que la crisis por el cierre del Estrecho de Ormuz ha puesto de manifiesto las "vulnerabilidades" del mundo, con la retirada de en torno al 11% de toda la oferta de barriles de crudo, con una "tensión de la balanza oferta-demanda" y de la capacidad que tienen los países que utilizan estos productos de continuar suministrándose de esta energía.

"El 97% de toda la movilidad que hay en Europa hoy se hace con combustibles líquidos procedentes del petróleo y en la química el 50% de la materia prima que necesita para producir paneles o productos farmacéuticos o cualquier tipo de plásticos, vienen del petróleo".

Refino español 'modélico'

Asimismo, en el actual contexto por el conflicto en Oriente Próximo, Brufau puso en valor el "modélico" sistema de refino español, producto, en el caso de la energética, de su inversión por más de 15.000 millones de euros en los últimos años "para tener los mejores sistemas y producir la cantidad de productos que necesita España".

"Y esto ha sido una inversión privada, sin apoyo público, sin reconocimiento público".

"Afortunadamente hoy parece que sí que nos hemos dado cuenta de que el sistema español, el sistema de Repsol, puede producir queroseno, que es vital para la economía española, es vital para el turismo español, puede producir queroseno cuando Europa no lo puede producir y ahora hay voces que se congratulan, parece que sean artistas ellos", indicó.

A este respecto, el directivo subrayó que Repsol "es la artífice" de tener este sistema para poder producir el queroseno que necesita la aviación "para moverse y da respuesta a la necesidad que tiene el sector turístico español". "Por lo tanto, aunque sea tarde, este reconocimiento del sistema de refino español, bienvenido sea", añadió al respecto.

Así, Brufau consideró que gracias a esta apuesta en el pasado por el refino ha permitido ahora a España estar en "una situación correcta", mientras que estimó que Europa "no está en la misma situación".

Por su parte, Josu Jon Imaz, el consejero delegado de la compañía, ha destacado que "incluso contamos con un 20-25% de excedente de queroseno que podría derivarse a otros aeropuertos europeos".