Los mercados internacionales acumulan este año más gas natural que en 2025 aunque Ormuz no se abra ni en julio

El complejo gasista Habshan, la mayor planta de Emiratos Árabes Unidos, espera recuperar su plena capacidad operativa en 2027 tras los daños sufridos en abril por ataques en el contexto del conflicto con Irán.

Entre 2025 y 2030, entrarán en operación 345.000 millones de metros cúbicos anuales de nueva capacidad de exportación de GNL a nivel mundial, con Estados Unidos liderando las inversiones.

Se espera que la disponibilidad global de GNL aumente en 20 bcm respecto a 2025 si el tránsito se reabre en julio, y que la reducción sería de sólo 27 bcm si Ormuz permanece cerrado todo el año.

Los mercados internacionales acumulan más gas natural licuado (GNL) en 2026 que en 2025, a pesar del cierre del Estrecho de Ormuz y la reducción de exportaciones desde Qatar.

La Agencia de la UE para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) ha lanzado el informe sobre el mercado de gas natural licuado (GNL) 2026 y según las primeras conclusiones, el mensaje no puede ser más tranquilizador.

Pese a que el Estrecho de Ormuz lleva cerrado desde que en marzo se iniciara el conflicto en Irán, y dejaran de salir los buques metaneros con el GNL de Qatar, los mercados internacionales acumulan este año más gas natural que en 2025.

Incluso, si hubiera que esperar hasta el 1 de julio a que se reabriera el tránsito en el Golfo Pérsico, recuperando las exportaciones desde Qatar y Emiratos Árabes para alcanzar los niveles de exportación precrisis, la disponibilidad de suministro global de GNL aumentaría en 20 bcm respecto a 2025.

"Unos datos a los que se ha descontado el 17% de la capacidad de producción de Qatar dañada por los ataques iraníes a complejos gasistas y petroquímicos del país y que tardará al menos tres años en recuperarse", apunta.

Y más aún. El estudio apunta a que, si Ormuz se cierra todo este año 2026, llevaría a que comparativamente la disponibilidad de suministro global de GNL se reduciría en tan sólo 27 bcm comparada con el suministro de GNL disponible en 2025.

Nueva capacidad gasista

Pero ¿cómo es posible que se reduzca la exportación de gas hasta desaparecer durante semanas de los grandes productores de gas del mundo y sin embargo apenas se note en el mercado internacional?

Según un informe de marzo pasado de la Agencia Internacional de la Energía, entre 2025 y 2030, se prevé que entren en funcionamiento alrededor de 345.000 millones de metros cúbicos anuales de nueva capacidad de exportación de GNL procedentes de proyectos que ya habían alcanzado la FID (Decisión Final de Inversión).

Informe ACER sobre GNL.jpg ACER

Esto representa la mayor oleada de capacidad de GNL en cualquier periodo comparable en la historia de los mercados de GNL.

"La trayectoria de esta oleada de GNL tendrá importantes repercusiones en el equilibrio del mercado mundial del gas, y este sistema de seguimiento ofrece una visión actualizada del crecimiento previsto de la capacidad mundial de GNL", dice la AIE.

Estados Unidos ha sido el principal impulsor de las decisiones finales de inversión (FID) en proyectos de licuefacción de GNL, en 2025, que regresaron tras el levantamiento de la pausa en la concesión de permisos en enero, con la llegada de Trump a la presidencia.

Durante ese año, Estados Unidos volvió a dominar las decisiones finales de inversión, representando más del 90% del total.

Con más de 83.000 millones de metros cúbicos anuales de nueva capacidad autorizada, 2025 marcó un año récord para las decisiones finales de inversión en GNL en Estados Unidos.

De los 288 proyectos de GNL que se espera que entren en operación en todo el mundo en este período, 115 son proyectos de licuefacción y los 173 restantes son proyectos de regasificación.

La AIE no incluyó el aumento de capacidad del proyecto ruso Arctic LNG 2 (con 27.000 millones de metros cúbicos anuales) y la expansión del yacimiento North Field West de Qatar (22.000 millones de metros cúbicos anuales), proyectos que han sido aprobados pero que actualmente no avanzan hacia la operación comercial normal por diversas razones.

Rusia, excluida

Las conclusiones del informe no alientan la idea de que se vayan a levantar las sanciones de Bruselas sobre la prohibición de comprar gas ruso.

"A priori no hay miedo a quedarnos sin gas, otra cosa es que nos costará más caro llenar los almacenamientos este año porque los precios estarán en ese entorno de 40 - 45 euros/MWh mientras siga el conflicto y siempre que no escale", señalan expertos del sector gasista a EL ESPAÑOL-Invertia.

La mayor planta gasista de Emiratos

ADNOC Gas, filial gasista de la estatal Abu Dhabi National Oil (ADNOC), espera que el complejo de Habshan, la mayor planta gasista de Emiratos Árabes Unidos (EAU), volverá a operar con plena capacidad en 2027, después de los ataques que la instalación sufrió a principios de abril en el contexto del conflicto con Irán desencadenado por Estados Unidos e Israel.

La filial gasista de ADNOC recuerda que los ataques al complejo de Habshan los días 3 y 8 de abril provocaron la activación de los protocolos estándar de respuesta y continuidad

Destaca que se ha restablecido el 60% de la capacidad de procesamiento y se está trabajando para alcanzar el 80% para finales de 2026, mientras espera que pueda operar "con la capacidad total restaurada en 2027".

Si bien algunas unidades de procesamiento en Habshan permanecen fuera de servicio, la empresa ha destacado que "el suministro general en toda la red de ADNOC Gas se ha restablecido sustancialmente", lo que permite seguir satisfaciendo la demanda de los clientes nacionales a través de su infraestructura.

En cualquier caso, la compañía ha indicado que está próxima a su finalización una evaluación técnica detallada del impacto de los incidentes en un entorno dinámico de la cadena de suministro y proporcionará una actualización a su debido tiempo.