Corredor (REE): "Las eléctricas que incumplieron en el apagón son las que perciben el pago extra de la operación reforzada"

Redeia denuncia defectos de forma y conflicto de interés en el expediente sancionador abierto por la CNMC sobre el apagón.

Destaca que informes oficiales y expertos europeos eximen a Red Eléctrica de responsabilidad en el apagón, atribuyéndolo a factores multifactoriales.

Corredor afirma que las eléctricas que incumplieron durante el apagón son las que reciben el pago extra de la operación reforzada, que suma 711 millones de euros.

Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, señala a grandes eléctricas y organismos como la CNMC por su papel en el apagón eléctrico.

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, se queda sola apuntando sin discreción a las eléctricas, pero también a organismos como la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), ante la junta de accionistas.

"Un año después, el tiempo nos ha dado la razón ya que todos los informes oficiales publicados avalan que aquel episodio fue inédito, imprevisible y multifactorial", ha comenzado Corredor.

Y ha apuntado que el apagón fue por "un volumen significativo de instalaciones fotovoltaicas de pequeño tamaño y a la desconexión indebida de instalaciones por parte de parte de generadores por debajo de las exigencias normativas".

Incluso ha señalado que “los que incumplieron ” sus obligaciones el día del apagón “son los que perciben los ingresos de la operación reforzada”, que cifró en 711 millones de euros hasta el pasado 30 de abril, en referencia a las grandes eléctricas.

Una cifra que se eleva a los 711 millones de euros, ha recordado la presidenta del operador del sistema.

"Lo cual es el 2% de los costes del sistema en el mismo periodo que rozan los 34.000 millones de euros, que suponen unos 4 céntimos al día para un usuario tipo de PVPC" o tarifa regulada.

"Especialmente relevante es el informe final del panel de expertos de 49 personas del panel de expertos europeo encargado por la Comisión Europea, cuyas conclusiones técnicas ratifican que REE no falló", ha continuado.

Contra la CNMC

Corredor ha destacado también que "le llama la atención" que el acuerdo de pleno de CNMC por la que se decidió incoar el expediente fuera el 13 de marzo, una semana antes de que se publicara el informe del panel de expertos europeos, que estaba previsto para publicar el día 20 de marzo, fecha en la que se publicó.

Ha anunciado que "en las alegaciones frente al expediente sancionador que fue incoado por la CNMC, hemos puesto de manifiesto el conflicto de interés en el que se encuentra el regulador en este procedimiento a juicio jurídico".

También denuncia "los defectos de forma y de fondo de los que, según nuestro propio equipo jurídico, adolece el procedimiento y que provocarían la nulidad de lo actuado".

Entre ellos, "la incomprensible indeterminación de los hechos imputados, habida cuenta del exhaustivo expediente informativo previo".

Y ha vuelto a reiterar "el íntegro cumplimiento por el Operador del Sistema de sus obligaciones normativas en todo momento".