Qualitas Energy anuncia más de 10.000 millones en inversiones hasta 2029 para impulsar las energías renovables

La compañía también planea invertir en mercados más exigentes como Estados Unidos e Italia, aprovechando oportunidades en proyectos renovables con cuellos de botella.

La estrategia se centra en adquirir y desarrollar activos y compañías de pequeño y mediano tamaño en mercados consolidados como España, Alemania, Reino Unido, Polonia y Chile.

El nuevo plan estratégico tiene como eje el fondo Qualitas Energy Fondo VI, con un tamaño objetivo de 3.250 millones de euros.

Qualitas Energy invertirá más de 10.000 millones de euros entre 2026 y 2029 para impulsar energías renovables.

Qualitas Energy prevé invertir más de 10.000 millones de euros en el periodo 2026-2029, incluyendo tanto coinversión como financiación, informó la plataforma de financiación y desarrollo de energías renovables, según su nuevo plan estratégico para los próximos cuatro años.

En concreto, este nuevo plan tiene como eje central su nuevo vehículo insignia, Qualitas Energy Fondo VI, lanzado a finales de 2025 con un tamaño objetivo de 3.250 millones de euros y que actualmente se encuentra en fase de captación de fondos y en periodo de inversión.

La firma destacó que este plan tiene como pilares la adquisición y desarrollo de activos, carteras y compañías de pequeño y mediano tamaño.

Su foco está en su consolidación y reducción de riesgos; así como una estrategia de 'private equity' centrada en el crecimiento a través de operaciones corporativas o de plataforma de mayor tamaño.

Así, la inversión se destinará a escalar plataformas diversificadas en mercados de energía renovable consolidados como España, Alemania, Reino Unido, Polonia y Chile.

También invertirá selectivamente en mercados más exigentes, como Estados Unidos e Italia, donde los cuellos de botella en el desarrollo de proyectos renovables generan oportunidades para el capital especializado.

La plataforma destacó que Europa seguirá siendo su foco principal, aunque mantendrá la capacidad de destinar hasta un tercio de los compromisos totales a países de la OCDE fuera de la Unión Europea y de Reino Unido.