EEUU se queda sin diésel por sus exportaciones récord con el cierre de Ormuz: así Trump enriquece a sus energéticas

El conflicto en Ormuz también ha elevado los precios del gas natural en Europa, beneficiando a las empresas energéticas estadounidenses, que lideran las exportaciones globales.

El precio del diésel en EEUU ha subido a 5,67 dólares por galón, y el presidente Trump propone suspender el impuesto federal a la gasolina para compensar a los ciudadanos.

Estados Unidos ha incrementado sus exportaciones de diésel y productos derivados a niveles récord, lo que está agotando rápidamente sus reservas internas.

El cierre del Estrecho de Ormuz ha reducido los suministros mundiales de petróleo, generando escasez y volatilidad en los mercados.

Los suministros mundiales de petróleo se han reducido debido a las interrupciones en el transporte y la producción provocadas por el cierre del Estrecho de Ormuz tras el conflicto en Irán.

Pero Estados Unidos ha contribuido a reponer las reservas mundiales gracias a su capacidad para producir más productos derivados como diésel o gasolina (y a exportarlos) que cualquier otro país del planeta.

Por eso, sus reservas de diésel están disminuyendo rápidamente. "Mientras los mercados siguen pendientes de las noticias sobre Irán, un riesgo más inmediato emerge entre el ruido mediático: el mercado estadounidense del diésel se está contrayendo rápidamente", señala a EL ESPAÑOL-Invertia Neil Crosby, jefe de Investigación Petrolera y analista especializado en estrategia de mercado de Sparta Commodities.

"La actual reducción de las reservas apunta a que el suministro de diésel en EEUU podría sufrir una fuerte presión en cuestión de semanas, a pesar de la volatilidad de los precios del crudo".

Y no solo son las exportaciones. También "hay refinerías paradas por mantenimiento y es limitada la oferta de crudo para suplir el que se está consumiendo", añade el experto de esta plataforma de inteligencia de mercado y análisis para traders.

Los niveles de suministro de productos petrolíferos del país son problemáticos porque EEUU se ha convertido en productor temporal para la economía mundial.

La Administración de Información Energética (EIA) informó de una importante disminución semanal total de 24,1 millones de barriles en las reservas de petróleo y productos derivados, incluidas las existencias de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR).

Exportaciones semanales de petróleo crudo y productos derivados de EEUU.jpg EIA U.S. Energy Information Administration

Según la EIA, las exportaciones estadounidenses de petróleo y productos derivados del petróleo alcanzaron los 14,2 millones de barriles diarios con datos de la última semana de abril. Es la cifra semanal más alta registrada desde que la EIA tiene constancia, que se remonta a 1991.

Estados Unidos ha exportado más petróleo, gas y diésel que nunca, justo en un momento en el que los precios del petróleo, del gas y del diésel están disparados.

Bajar impuestos al diésel

Mientras las reservas de petróleo crudo se mantienen en un buen nivel, no puede decirse lo mismo de los niveles de suministro de productos derivados del petróleo.

El suministro de productos como el diésel, ha alcanzado un mínimo de hace 20 años, situándose en 102,3 millones de barriles, según el informe de la EIA.

El precio medio del diésel en Estados Unidos es de unos 5,67 dólares por galón en lo que va de mayo, frente a los 3,54 dólares del año anterior.

Precisamente en este escenario de precios altos, coincide que el presidente norteamericano, Donald Trump, acaba de anunciar que tiene la intención de suspender el impuesto federal a la gasolina como parte de una medida para frenar los altos precios en las estaciones de servicio.

"Es un plan perfecto", señalan fuentes del sector gasista europeo a EL ESPAÑOL-Invertia.

"Mientras sus energéticas están exportando su petróleo, productos derivados (y gas natural) en un contexto de precios elevados, Trump no quiere que se lo penalicen sus ciudadanos, así que lo que ingresa por las exportaciones, se lo quita de los impuestos".

Con esta operación, "si no se cierra el conflicto con Irán, seguirán ingresando dinero por las exportaciones, se generará desconfianza en los mercados por los productores de Oriente Próximo y se hará más fuerte en el mercado internacional".

No andan desencaminados. El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha advertido que la reputación del Estrecho de Ormuz como paso seguro para el comercio de petróleo mundial ya no volverá a ser la misma debido a los acontecimientos que han afectado al tránsito de buques en la zona, incluso aunque su reapertura ocurra en los próximos días.

"Si una vez estuvo cerrado, puede volver a cerrarse", ha aseverado Birol.

Y Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo, ha advertido de que cada semana que permanezca cerrado el paso del Estrecho de Ormuz supone la pérdida de 100 millones de barriles de crudo.

Avisa de que el mercado podría no estabilizarse hasta el próximo año si la vía marítima permanece bloqueada durante las próximas semanas.

Mercado del gas natural

Y si eso ocurre en el mercado del petróleo, otro tanto está ocurriendo en el del gas natural.

Según el último Boletín Estadístico del gestor técnico del sistema gasista (Enagás), las entradas procedentes de Estados Unidos a España, todas en forma de GNL (gas natural licuado), ascendieron a 10.071 gigavatios hora (GWh) en abril, lo que supone el 35,1% del total llegado en el mes, mientras que Argelia aportó un total de 9.787 GWh -todo vía el tubo de Medgaz-, el 34,1% del suministro.

"No hay miedo a priori a que Europa se quede sin gas, otra cosa es que costará más caro llenar los almacenamientos este año porque los precios estarán en ese entorno de 40 - 45 euros/MWh mientras siga el conflicto, lo que beneficia a las gasistas estadounidenses", continúan las fuentes europeas consultadas por este diario.

"A quien mejor le vienen estos precios de petróleo y gas es a los productores, EEUU el mayor exportador mundial de GNL, y el tercero mundial de crudo, y con lo que ingresa puede bajar la tasa de los carburantes y seguir lucrándose de las exportaciones", concluyen.