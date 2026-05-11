El gigante suizo ABB invertirá 170 millones en Europa para acelerar la transformación de la red eléctrica

La Agencia Internacional de Energía prevé que la electricidad represente casi el 30% del consumo energético mundial en 2030, impulsando la necesidad de modernizar la red eléctrica.

El objetivo es acelerar la transición a tecnologías avanzadas de distribución de energía y fortalecer el suministro ante la creciente demanda eléctrica.

La inversión incluye la construcción de una nueva planta de 85 millones de euros en Dalmine (Italia) y ampliaciones en fábricas de Bulgaria, Finlandia, Alemania, Noruega y Polonia.

ABB invertirá 170 millones de euros en los próximos tres años para potenciar su capacidad de fabricación de media tensión en Europa.

ABB llevará a cabo en los próximos tres años una inversión de unos 170 millones de euros en sus capacidades de fabricación de media tensión en Europa.

El objetivo es impulsar la producción, acelerar la transición a tecnologías de última generación para la distribución de energía y fortalecer el suministro a los clientes que están modernizando su infraestructura eléctrica.

La inversión incluye una nueva planta de 85 millones de euros en Dalmine (Italia).

Pero también una inversión adicional de otros 85 millones de euros para proyectos de ampliación de capacidad en las fábricas de Bulgaria (Rakovski), Finlandia (Vaasa), Alemania (Ratingen), Noruega (Skien) y Polonia (Przasnysz).

"Esta inversión de 170 millones de euros fortalecerá las capacidades de fabricación y tecnología de media tensión de ABB en Europa y brindará soporte a los clientes a medida que aumenta la demanda de electricidad y evoluciona la red", declaró Morten Wierod, consejero delegado de ABB.

En este sentido, la multinacional recuerda que la Agencia Internacional de Energía (AIE) prevé que la participación de la electricidad en el consumo final de energía aumente de alrededor del 20% actual a casi el 30% para 2030, lo que subraya la urgencia y la magnitud de la expansión de la red eléctrica.

El impulso de la demanda estará protagonizado por importantes tendencias estructurales, desde la modernización de la red eléctrica y la integración de energías renovables hasta el crecimiento de los centros de datos y la transición hacia tecnologías más sostenibles.

"Estas inversiones nos ayudarán a ampliar la capacidad, mejorar la disponibilidad y reducir los plazos de entrega para los clientes en Europa y otros países, permitiéndoles adaptarse al cambiante panorama energético", ha explicado la empresa.