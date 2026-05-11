La australiana Iren alcanza un acuerdo para adquirir al desarrollador de centros de datos Nostrum Group

El equipo de Nostrum, con experiencia en desarrollo, ingeniería y operaciones, fortalecerá la capacidad de Iren para expandir su plataforma global de AI Cloud.

España se consolida como 'hub' digital del sur de Europa gracias a su entorno favorable, conectividad y abundante energía renovable.

La adquisición supone la entrada estratégica de Iren en el mercado europeo, sumando 490 megavatios de capacidad asegurada y conectada a la red en España.

La australiana Iren Limited ha alcanzado un acuerdo para adquirir Ingenostrum (Nostrum Group), desarrollador español de centros de datos de próxima generación.

Iren Limited ha alcanzado un acuerdo para adquirir Ingenostrum (Nostrum Group), desarrollador de centros de datos de próxima generación con sede en España, según han informado en un comunicado ambas compañías.

Esta adquisición marca la entrada estratégica de Iren, compañía australiana cotizada en Nasdaq, en el mercado europeo, sumando aproximadamente 490 megavatios (MW) de capacidad asegurada y conectada a la red en España, junto con un 'pipeline' de desarrollo adicional.

"España ofrece un entorno atractivo para el desarrollo de grandes centros de datos de inteligencia artificial (IA), respaldado por políticas favorables y marco regulatorio constructivo, excelente conectividad y abundante energía renovable a un coste muy competitivo", han detallado.

La transacción consolida la posición de España como 'hub' digital en el sur de Europa y refuerza la capacidad de Iren para ofrecer soluciones confiables, escalables y sostenibles a clientes corporativos y proveedores de servicios digitales globales.

Ingenostrum fue fundado en 2009, y ha recorrido una sólida trayectoria en el sector de las energías renovables.

Un hito clave en su evolución fue la entrada de Andera Partners como socio estratégico y financiero en el año 2023, movimiento que proporcionó el impulso necesario para acelerar su plan de negocio.

Desde la entrada de Andera Partners con Guy Auger y Pierre Millot, la compañía se profesionalizó y obtuvo el respaldo financiero necesario para poner en valor su cartera de proyectos y junto con el apoyo de Santiago Rodríguez Agúndez como fundador y presidente ejecutivo, el grupo ha experimentado un crecimiento "significativo".

El 'rebranding' en 2025 (de Ingenostrum a Nostrum Group) marcó el inicio de una estrategia de consolidación y expansión centrada en data centers como núcleo de la compañía.

Esta visión estratégica fue impulsada por Gabriel Nebreda, consejero delegado de la compañía, quien lideró la transformación de una firma de ingeniería especializada en desarrollo de proyectos solares a una de las plataformas líderes en desarrollo, construcción y operaciones de centros de datos en Europa.

La integración del equipo local experimentado de Nostrum en desarrollo, ingeniería, construcción y operaciones fortalece las capacidades de ejecución de Iren y apoya la expansión global de su plataforma de AI Cloud.