La alemana E.On compra la comercializadora de luz OVO para reforzarse en el mercado de Reino Unido

Se espera que la adquisición se cierre en la segunda mitad de 2026; hasta entonces, E.On Next y OVO seguirán operando de forma independiente.

El precio de la transacción no ha sido revelado y está pendiente de aprobación por parte de las autoridades regulatorias británicas, incluida la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA).

La compra de OVO permitirá a E.On sumar aproximadamente cuatro millones de clientes a los 5,6 millones que ya tiene en el Reino Unido.

E.On ha llegado a un acuerdo para adquirir la comercializadora británica OVO, reforzando así su presencia en el mercado energético del Reino Unido.

El gigante alemán E.On ha alcanzado un acuerdo para adquirir el proveedor de energía británico OVO, reforzando así su posición en Reino Unido, uno de los mayores mercados energéticos de Europa, donde la compañía germana de suministro energético ya presta servicio a unos 5,6 millones de clientes.

Las partes han acordado no revelar el precio de la transacción, que está sujeta a las aprobaciones regulatorias, especialmente por parte de las autoridades reguladoras del Reino Unido, incluida la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA).

Se espera que el cierre de la compra se produzca en la segunda mitad de 2026.

Con la adquisición de OVO, la alemana prevé sumar otros cuatro millones de clientes. Esta base de clientes, en un mercado altamente desarrollado y dinámico, permitirá a E.On desarrollar soluciones energéticas innovadoras y extenderlas por toda Europa.

Hasta que se obtenga la autorización regulatoria y se complete la operación, E.On Next y OVO seguirán operando como empresas legal y operativamente independientes.

"La adquisición prevista de OVO refuerza nuestro negocio minorista", declaró Marc Spieker, director de operaciones comerciales de E.On, destacando que Reino Unido "es un mercado de crecimiento importante para E.On".