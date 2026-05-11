Acciona cierra un préstamo sindicado verde de 145 millones y continúa estudiando alternativas para Energía

La compañía estudia alternativas para Acciona Energía, como su exclusión de bolsa, fusión con la matriz o la venta parcial a un socio estratégico.

Acciona Energía planea reducir su deuda por debajo de los 3.000 millones en 2026, principalmente mediante la venta de activos.

La operación ha contado con SFI Markets como coordinador y Sumitomo Mitsui Trust Bank, The Norinchukin Bank y The Bank of East Asia como financiadores.

Acciona ha cerrado un préstamo sindicado verde de 145 millones de euros a seis años para financiar proyectos sostenibles según la taxonomía de la UE.

Acciona ha cerrado un préstamo sindicado verde de 145 millones de euros a seis años, destinado a financiar proyectos dentro de su Marco de Financiación de Impacto Sostenible que cumplan con los criterios de sostenibilidad de la taxonomía de la Unión Europea.

SFI Markets ha sido el coordinador y estructurador principal de la operación; Sumitomo Mitsui Trust Bank, The Norinchukin Bank y The Bank of East Asia han actuado como entidades financiadoras y The Bank of New York Mellon como agente, según ha informado la compañía en un comunicado.

"La transacción amplía y diversifica la base de entidades financiadoras de Acciona y pone de manifiesto la confianza del mercado en la calidad crediticia de la compañía, su estrategia a largo plazo y su posición de liderazgo en infraestructuras sostenibles", argumenta la compañía.

Y recuerda que cuenta con la calificación crediticia a largo plazo 'BBB' de la agencia DBRS Morningstar y 'BBB+' de Japan Credit Rating (JCR).

A cierre del ejercicio 2025, la deuda de la compañía era de 6.989 millones de euros, de los que 4.161 millones correspondían a su filial energética (Acciona Energía), cifra esta última que espera reducir por debajo de los 3.000 millones de euros para el cierre de 2026.

Futuro de Acciona Energía

Esta reducción prevé acometerla gracias a la venta de activos, aunque también baraja operaciones corporativas que podrían seguir elevando la deuda, como la posible adquisición del 100% de Acciona Energía, para la cual ya cuenta con el asesoramiento de Citi y Goldman Sachs, según ha adelantado este lunes 'Expansión'.

Su presidente y consejero delegado, José Manuel Entrecanales, ya anticipó en febrero que había contratado a un banco para analizar las distintas alternativas para el futuro de la cotización de su filial energética, que la matriz controla al 91,1%, y ahora se han dado a conocer sus nombres.

En 2021, la compañía seleccionó a Citi, JP Morgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley, junto con Bestinver Securities, para asesorar la salida a bolsa de su negocio de Energía, que cotiza de forma independiente desde ese año.

Actualmente, las opciones pasan por excluirla de bolsa (recomprando el 8,9% que no controla tras venderlo en su salida a bolsa), fusionarse con la matriz, encontrar un socio, continuar como ahora o un 'spin-off' que excluya el negocio de energía de la matriz.

Un análisis de Banco Sabadell cifra en 675 millones de euros el coste de volver a recomprar el 8,9% que ahora está en manos de otros accionistas, aunque esto supondría elevar un 9,4% la deuda y chocaría contra su objetivo de seguir reduciéndola.

Por el contrario, vender a un socio en torno al 40% de Acciona Energía y mantener el control de la mayoría de su capital le reportaría unos ingresos cercanos a los 3.000 millones de euros, dejando el apalancamiento por debajo de las dos veces su resultado bruto de explotación (Ebitda).