Iberdrola renueva la concesión de distribución en Brasil y duplica sus inversiones hasta los 9.000 millones

Neoenergia, líder en distribución eléctrica en Brasil, opera en 18 estados y el Distrito Federal, sirviendo a 40 millones de personas con una amplia red y capacidad de generación renovable.

La renovación de concesiones por 30 años refuerza la seguridad jurídica y regulatoria, facilitando la planificación y el impulso de la industria y el empleo en Brasil.

El nuevo plan casi duplica la inversión previa y está enfocado en la expansión, modernización y digitalización de las infraestructuras eléctricas brasileñas.

Iberdrola ha renovado anticipadamente tres concesiones de distribución eléctrica en Brasil a través de su filial Neoenergia, asegurando inversiones de 9.000 millones de euros hasta 2030.

Iberdrola ha formalizado la renovación anticipada de tres concesiones de distribución eléctrica en Brasil y pone en marcha, a través de su filial Neoenergia, un nuevo ciclo inversor en redes de cerca de 50.000 millones de reales (unos 9.000 millones de euros) hasta 2030.

El nuevo plan casi duplica los 27.500 millones de reales invertidos en el último quinquenio (2021-2025) y abre una nueva etapa de crecimiento basada en la expansión, modernización y digitalización de las infraestructuras eléctricas.

El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán, ha destacado la gestión del Gobierno brasileño en la renovación de las concesiones de las distribuidoras de energía en el país.

“Es un acontecimiento de enorme importancia para el sector eléctrico: refuerza la seguridad jurídica y contractual y consolida un entorno regulatorio estable y previsible, lo que aporta confianza para que los inversores internacionales amplíen sus compromisos en Brasil”, ha dicho.

Para Galán, “la previsibilidad que proporciona la renovación permitirá también realizar los pedidos de equipos y materiales necesarios, lo que impulsará la industria y el empleo en Brasil, en un momento de alta competencia global por la electrificación”.

“En un mundo en el que la electrificación es esencial para impulsar el desarrollo social y económico, así como la autosuficiencia, la competitividad y la sostenibilidad, estas infraestructuras de red son absolutamente cruciales”, ha afirmado Ignacio Galán.

El nuevo ciclo se activa tras la firma de la renovación anticipada de las concesiones de Neoenergia Coelba (Bahía), Neoenergia Cosern (Río Grande del Norte) y Neoenergia Elektro (São Paulo y Mato Grosso do Sul) por un periodo de 30 años.

Se suman a la renovación también anticipada obtenida en 2025 para Neoenergia Pernambuco, vigente hasta 2060, así como a la concesión del Distrito Federal de Brasilia (Neoenergia Brasília), otorgada en 2021 hasta 2045.

La renovación anticipada reconoce la solidez de la gestión de Iberdrola y garantiza un marco de estabilidad y previsibilidad para seguir invirtiendo, con foco en el cliente y en la mejora continua del servicio mediante tecnologías que afianzan la seguridad y la eficiencia de la red.

Este esfuerzo inversor impulsará la digitalización de la red, reforzará la calidad del suministro y ampliará su capacidad para atender la creciente demanda energética. De esta manera, Iberdrola contribuye a avanzar en la electrificación de la economía y al progreso industrial y social del país.

En los últimos cuatro años, además, Neoenergia ha sido la empresa privada que más ha invertido en infraestructuras en Brasil, según la Asociación Brasileña de Infraestructuras e Industrias de Base (Abdib).

En 2025, las inversiones totales del Grupo en Brasil alcanzaron los 30.000 millones de reales, incluyendo las inversiones orgánicas y la adquisición de participaciones minoritarias en Neoenergia.

Con una población servida de 40 millones de personas, Neoenergia es el primer grupo de Brasil en distribución eléctrica y está presente en 18 estados brasileños y en el Distrito Federal, con más de 750.000 kilómetros de líneas de distribución, 8.000 kilómetros de líneas de transporte y 4.000 MW de capacidad de generación renovable, principalmente de origen hidroeléctrico.