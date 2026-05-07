Moeve obtiene un beneficio neto ajustado de 147 millones de euros a marzo, un 7% más, y acelera sus inversiones

Moeve aprobó la inversión para la construcción del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, que será el mayor proyecto de este tipo en el sur de Europa.

El 69% de la inversión de capital, que ascendió a 272 millones, se destinó a proyectos de descarbonización y transición energética.

El beneficio neto según normas IFRS fue de 261 millones de euros, un aumento del 184% respecto al mismo periodo de 2025.

Moeve logró un beneficio neto ajustado de 147 millones de euros en el primer trimestre, un 7% más que el año anterior.

Moeve obtuvo un beneficio neto ajustado, que mide específicamente el desempeño de los negocios del grupo, de 147 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 7% con respecto al mismo periodo de 2025, informó la compañía.

Mientras, el beneficio neto -el que resulta de aplicar las normas internacionales de información financiera (IFRS) y que es altamente sensible a la volatilidad de los precios del crudo, los márgenes de refino y el impacto de impuestos extraordinarios- fue 261 millones de euros en estos tres primeros meses de 2026.

Ha aumentado así ese beneficio neto un 184% frente a los 92 millones de euros del primer trimestre del año pasado.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado ascendió a 506 millones de euros en el periodo, un 34% más que hace un año, respaldado por un rendimiento sólido en sus principales negocios.

A este respecto, destacó el negocio de Energía, con un Ebitda ajustado de 404 millones de euros en el periodo, frente a los 288 millones de euros de hace un año, impulsado por unos sólidos márgenes de refino, que se situaron en 11 dólares por barril en este primer trimestre de 2026, frente a los 6,3 dólares del mismo periodo del ejercicio anterior.

Moeve indicó que estos resultados se registraron en un entorno marcado "por la incertidumbre a nivel global causada por las tensiones en Oriente Medio, que han provocado un aumento de los precios y perturbaciones en las cadenas mundiales de suministro".

El flujo de caja de las operaciones de la compañía se situó en 283 millones de euros en el primer trimestre del ejercicio, lo que ha permitido a la empresa mantener su apalancamiento durante el despliegue de su estrategia de transformación, incluida la preparación para el inicio de la construcción del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde.

Transición energética

Mientras, la inversión de capital ascendió a 272 millones de euros, de los que el porcentaje récord para la compañía del 69% se destinaron a acelerar las iniciativas de descarbonización y transición energética.

Estas inversiones se enmarcan en un gasto total en inversiones de capital de 2.085 millones de euros durante los últimos cinco años, destinado a aumentar la eficiencia y la flexibilidad de los parques energéticos de Moeve en España, reforzando la independencia y seguridad energética de Europa.

Por su parte, la deuda neta de la energética se situó en 2.562 millones de euros a cierre de marzo, por encima de los 2.362 millones de euros de diciembre de 2025, debido a la acumulación de capital circulante y al aumento de las inversiones. La deuda neta en relación con el Ebitda a medio plazo se mantuvo estable en 1,6 veces, en línea con la política financiera conservadora de la empresa.

A principios de año, Moeve anunció un acuerdo no vinculante con la portuguesa Galp para avanzar en conversaciones sobre la posible integración de sus negocios 'downstream' (química, refino y gasolineras, entre otros) con el objetivo de crear dos plataformas europeas líderes en energía y movilidad en la Península Ibérica. Se espera un posible acuerdo vinculante para mediados de 2026.

Asimismo, la compañía ha avanzado en el periodo en su estrategia 'Positive Motion' para convertirse en líder en la producción de moléculas verdes y movilidad sostenible en España y Portugal para 2030.

En esa apuesta por el hidrógeno verde, el consejo de administración de Moeve aprobó la decisión final de inversión para iniciar la construcción del 'megaproyecto' del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde.

Esta primera fase, conocida como Onuba, representará el mayor proyecto del sur de Europa, con una capacidad de 300 megavatios (MW) y la opción de ampliarla con otros 100 MW.

Impuestos en España

Por otra parte, Moeve destacó que ha contribuido con 1.068 millones de euros en impuestos en España durante el primer trimestre del año, de los cuales 704 millones de euros fueron soportados y 364 millones de euros recaudados por cuenta de Hacienda en el país.

El consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, afirmó que el grupo obtuvo un resultado financiero "sólido en un trimestre marcado por la incertidumbre geopolítica y la volatilidad de los precios de la energía".

A este respecto, valoró que este escenario "subraya la creciente urgencia de lograr la seguridad y la resiliencia energéticas, y refuerza los argumentos a favor de las moléculas verdes producidas en Europa y para Europa".

"En este contexto, estamos orgullosos de haber alcanzado la decisión final de inversión sobre la primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde", dijo.

Así como "de haber comprometido la cifra récord del 69% de nuestras inversiones en proyectos de transición energética en España y de estar avanzando en conversaciones con Galp sobre la posible integración de nuestros negocios 'downstream'".

"Las inversiones actuales están sentando las bases de una energía limpia, segura e independiente para las próximas décadas", concluyó.