Iberdrola potencia el almacén energético con la ampliación de la gigabatería de sus embalses de Valdecañas y Alcántara

La coordinación de los embalses reduce el riesgo de inundaciones, preserva ecosistemas y crea reservas estratégicas de agua, reforzando la gestión energética y ambiental.

El sistema permite absorber excedentes de energía renovable y devolverlos al sistema en momentos de alta demanda, equivalentes al consumo anual de 60.000 hogares.

La nueva 'gigabatería' de Valdecañas y Alcántara añade 355 MW de potencia y 210 GWh de almacenamiento, facilitando la integración de energías renovables.

Iberdrola ha ampliado la capacidad de almacenamiento energético en el río Tajo con mejoras tecnológicas en la central de bombeo de Valdecañas.

Iberdrola ha incrementado la capacidad de almacenamiento energético del río Tajo con mejoras tecnológicas en su central de bombeo de Valdecañas (Cáceres).

Su puesta en servicio permite elevar la capacidad total del sistema con 355 megavatios (MW) de potencia y 210 gigavatios hora (GWh) de almacenamiento adicionales, reforzando la integración de energías renovables y la estabilidad del suministro eléctrico, informó la compañía.

En concreto, la instalación ya ha realizado sus primeros bombeos con éxito y la 'gigabatería' generada con la conexión de dos de los mayores embalses de Europa -Alcántara y Valdecañas- permite absorber excedentes de energía procedente de fuentes renovables no gestionables (sol y viento) para devolverlos al sistema cuando dichas fuentes no estén disponibles y la demanda lo requiera.

Además, la nueva configuración de Valdecañas incluye una batería hibridada de 15 MW y 7,5 MWh, contribuyendo a elevar el almacenamiento del sistema Tajo hasta en 210 GWh más.

Eso es el equivalente al consumo medio anual de 60.000 hogares, más de cuatro millones de baterías de vehículo eléctrico, o más de dos semanas de todo el consumo de energía eléctrica en Extremadura, estimó la energética.

La eléctrica indicó que este aumento mejorará la gestión de la demanda energética, especialmente en periodos de alta necesidad.

Además, la coordinación integral de los embalses de Valdecañas, Torrejón, Alcántara y Cedillo -a los que se suma el control del afluente Tiétar mediante bombeo- permite laminar las avenidas, reducir el riesgo de inundaciones, conservar ecosistemas y crear reservas estratégicas de agua para todo el año.

El sistema Torrejón-Valdecañas funciona como una 'gigabatería' hidráulica, capaz de mover agua a niveles superiores en las horas en que sobra energía renovable, como, por ejemplo, a mediodía con alta solar.

Esa energía se usa para bombear agua a un embalse superior. Luego, cuando la demanda es alta, el agua se deja caer y genera electricidad.

Iberdrola destacó que la actuación en Valdecañas se enmarca en su estrategia de "impulsar el almacenamiento energético como uno de los pilares de la transición energética, junto al desarrollo de generación renovable y redes inteligentes".

La compañía combina soluciones de gran escala, como el bombeo hidroeléctrico, con sistemas de almacenamiento con baterías (BESS, por sus siglas en inglés), bajo un enfoque de neutralidad tecnológica.

En el caso de las instalaciones hidroeléctricas de Iberdrola en Extremadura, éstas suman 2.000 MW y la compañía continúa trabajando para aumentar su flexibilidad y capacidad de almacenamiento energético.

La eléctrica cuenta en España con más de 4.200 MW de potencia instalada en centrales hidroeléctricas de bombeo.