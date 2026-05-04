La factura de la luz cae un 14,5% en abril tras la rebaja de los impuestos sobre la electricidad

El precio medio del kWh en abril fue de 19,29 céntimos en horario punta, 12,20 en el llano y 9,71 en el valle, manteniéndose la potencia contratada en 2,87 euros.

En comparación con abril del año pasado, la factura eléctrica se redujo un 10,1%, pasando de 67,83 a 60,99 euros para un usuario medio.

El descenso en el precio responde a medidas del Gobierno para combatir el impacto del conflicto en Oriente Próximo, aprobadas en el Real Decreto-ley 7/2026.

La factura eléctrica para usuarios con tarifa regulada bajó un 14,5% en abril respecto a marzo, tras la rebaja del IVA al 10% y del impuesto especial a la electricidad al 0,5%.

La factura eléctrica de un usuario medio con la tarifa regulada registró una caída del 14,5% en abril con respecto al pasado mes de marzo, tras la entrada en vigor de la rebaja del IVA al 10% y del impuesto especial de la electricidad al 0,5% dentro de las medidas del Gobierno para combatir el impacto del conflicto en Oriente Próximo.

En concreto, según el análisis realizado por Facua-Consumidores en Acción, basado en un usuario medio con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales, de los que 106 kWh corresponden al horario punta, 95 kWh al llano y 165 kWh al valle.

El pasado 21 de marzo entró en vigor el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprobó el plan integral de respuesta del Gobierno a la crisis por Irán que, entre otras medidas, redujo el Impuesto especial sobre la electricidad al 0,5% y el IVA del suministro eléctrico al 10%.

En cuanto a la evolución interanual, el recibo ha bajado un 10,1% con respecto a los 67,83 euros de abril del año pasado. En los últimos años, la factura del usuario medio del mes de abril ha sido de 60,99 euros en 2026, 67,83 euros en 2025, 54,69 euros en 2024, 55,29 euros en 2023 y 124,90 euros en 2022.

Además, el precio medio del kWh de energía consumida ha estado en 19,29 céntimos en horario punta, 12,20 céntimos en el llano y 9,71 céntimos en el valle.

En concreto, un 3,0% en llano, y un 18,9% en valle, según los datos de la asociación.

La potencia, por su parte, se ha mantenido en los 2,87 euros en los que se situó en el mes de marzo tras la reducción de impuestos aplicada por el Gobierno.

Desde enero al mes pasado, había estado en los 3,30 euros -suma de los cargos y peajes en horario punta y valle más el margen de comercialización e impuestos-. Durante todo 2025, la potencia estuvo situada en los 3,21 euros.