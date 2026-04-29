Solaria concluye una operación de colocación y ampliación por más de 300 M€ que representa el 10% de su capital social

La operación refuerza la liquidez de las acciones de Solaria y posiciona a la compañía como una plataforma integrada de energía e infraestructura digital.

El capital recaudado se destinará a acelerar proyectos de crecimiento en Europa, incluyendo centros de datos y sistemas de almacenamiento de energía en baterías.

La operación recibió una fuerte demanda internacional de inversores institucionales, con una cobertura de órdenes 6,7 veces superior a la oferta.

Solaria ha completado una operación de ampliación y colocación por más de 300 millones de euros, equivalente al 10% de su capital social.

Solaria Energía y Medio Ambiente ha completado con éxito una operación de capital histórica que representa el 10% de su capital social, combinando una ampliación de capital primaria del 6,15 % con la colocación de acciones propias del 3,85%.

Este movimiento supone una de las operaciones de mercados de capitales más significativas del sector energético europeo este año, con la que se han recaudado 300 millones de euros.

La operación ha tenido una demanda muy fuerte por parte de inversores institucionales de alta calidad a nivel mundial, con una cobertura de la cartera de órdenes de 6,7 veces en todo el rango de precios y una amplia participación internacional, incluyendo fondos long-only, inversores en infraestructuras y cuentas especializadas en energía.

La oferta se fijó con éxito en 24 euros por acción, lo que refleja la sólida ejecución y el impulso de la operación. Esta estructura permite a Solaria reforzar simultáneamente su balance, mejorar la liquidez y optimizar su estructura de capital, aumentando el free float al tiempo que mantiene un enfoque disciplinado hacia el valor para los accionistas.

El capital recaudado se destinará a acelerar la cartera de proyectos de crecimiento de varios gigavatios de Solaria en toda Europa. Solaria centrará su inversión en varios pilares.

Por una parte, ampliará su plataforma de centros de datos, aprovechando su modelo único 'listo para el servicio' que combina terrenos, energía y acceso a la red.

Por otro lado, acelerará el despliegue de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) para suministrar energía flexible.

La colocación de acciones propias mejora aún más la liquidez de las acciones y la profundidad del mercado, reforzando el posicionamiento de Solaria entre los inversores internacionales y facilitando el acceso futuro a los mercados de capitales.

La operación supone un paso decisivo en la transformación de Solaria en una plataforma de infraestructura totalmente integrada, con una posición única en la intersección entre la energía y la demanda digital, donde el crecimiento estructural sigue siendo el más sólido en toda Europa.

Con una presencia en rápida expansión, una cartera de terrenos asegurada y una de las estructuras de costes de energía renovable más competitivas del mercado, Solaria está actuando a gran escala y con rapidez para aprovechar una oportunidad de inversión que abarcará varias décadas.

Para la compañía, "esta operación refleja la solidez de nuestra plataforma y la confianza de los inversores globales en nuestra estrategia". Desde su dirección señalan que "están ampliando una de las historias de crecimiento más atractivas de Europa, combinando energía, almacenamiento e infraestructura digital para satisfacer la demanda cada vez mayor del continente".