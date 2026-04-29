Iberdrola gana 1.711 millones a marzo, un 15% menos, y mejora sus previsiones de beneficio neto ajustado para 2026

La compañía invirtió más de 14.500 millones de euros en los últimos doce meses, con más del 50% de las inversiones en Reino Unido y Estados Unidos, y mantiene una fuerte apuesta por Brasil como mercado estratégico.

Iberdrola reforzó su alianza con el fondo GIC de Singapur en Brasil, incluyendo siete nuevos proyectos de transporte eléctrico y situándose entre las cinco mayores compañías del sector en el país.

El Ebitda ajustado subió un 2,4%, impulsado principalmente por el negocio de Redes, que creció un 8,6% gracias a mayores inversiones y tarifas, especialmente en Reino Unido.

Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 1.711 millones de euros en el primer trimestre, un 15% menos que el año anterior, pero prevé un crecimiento del beneficio neto ajustado superior al 8% para 2026.

Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 1.711,3 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa una caída del 14,6% con respecto a los 2.004,3 millones de euros de hace un año, informó la compañía.

Ajustando por efectos derivados de ajustes de la transacción de México en 2024 (+65,9 millones de euros) y por el impacto del 'capital allowance' en Reino Unido (+87,8 millones de euros) el beneficio neto ajustado de la eléctrica entre enero y marzo crecería un 11,4%, hasta 1.865 millones de euros.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la eléctrica entre enero y marzo alcanzó los 4.067,1 millones de euros, con un descenso del 9,7% con respecto a hace un año.

El Ebitda ajustado aumentó un 2,4%, siendo el negocio de redes el principal motor. Así, el aumento del 8,6% del Ebitda de Redes ajustado, hasta 2.047,5 millones de euros, se debió a la mayor base de activos regulados, con un aumento del 8%, y las mayores tarifas, al fuerte crecimiento en Reino Unido, impulsado por el aumento de las inversiones y la consolidación de ENW (Reino Unido), así como al desempeño positivo en el resto de geografías.

Por otro lado, la , hasta los 2.022,3 millones de euros, debido a que la fuerte producción en Reino Unido (+41%) y en Europa continental (+26%) no compensan el impacto no recurrente por los mayores costes por . Además, el crecimiento en Estados Unidos se vio condicionado por los impactos positivos no recurrentes registrados en el primer trimestre del año pasado.

Los ingresos del grupo energético en este primer trimestre del año ascendieron a 12.017,6 millones de euros, con un descenso del 4,5% frente al mismo periodo de 2025.

La compañía dirigida por Ignacio Sánchez Galán ha mejorado sus previsiones para 2026 y prevé un crecimiento de más del 8% en el beneficio neto ajustado, excluyendo plusvalías por rotación de activos.

Más de 14.500 millones de inversiones

En cuanto a las inversiones, Iberdrola alcanzó los 2.698,5 millones de euros, con más del 50% en Reino Unido y Estados Unidos y más de 14.500 millones de euros en los últimos doce meses.

En el negocio de Redes las inversiones alcanzaron los 1.461,3 millones de euros, con un tercio destinadas a transporte, impulsando la base de activos regulados un 8% hasta casi los 53.000 millones de euros.

Fondo GIC en Brasil

Además, Iberdrola ha reforzado, a través de su filial Neoenergia, su alianza estratégica en el negocio de redes de transporte de electricidad en Brasil con GIC, el fondo soberano de Singapur, mediante un tercer acuerdo de activos, que alcanza así ya a 16 proyectos en 12 estados, informó la compañía.

En concreto, el acuerdo firmado contempla la entrada de GIC como socio en un conjunto de siete proyectos en los estados de Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Bahia y Rio Grande do Norte por un importe aproximado de 2.418 millones de reales brasileños (unos 412 millones de euros).

Se trata de la tercera transacción cerrada en el marco de la alianza entre Neoenergia y GIC, que dio lugar en 2023 a la creación de Neoenergia Transmissão, sociedad conjunta centrada en el negocio de infraestructuras de redes de transporte.

Tras el cierre de la operación, Neoenergia Transmissão se sitúa ya entre las cinco mayores compañías de transporte de electricidad en el país, con un total de 16 proyectos en 12 estados que suman aproximadamente 6.710 kilómetros de líneas y un valor de activos regulados (CAV) de unos 25.000 millones de reales brasileños (unos 4.600 millones de euros).

La filial brasileña de Iberdrola cuenta adicionalmente con otros 1.000 kilómetros de líneas en el país que sumados a los incluidos en esta transacción alcanzan un casi los 8.000 km de redes de transporte.

El cierre de la transacción queda condicionado al cumplimiento de las autorizaciones regulatorias habituales, entre ellas las del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) y la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel).

El grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán señaló que la firma ratifica "su apuesta por Brasil, tras haber adquirido recientemente por 5.826 millones de reales (unos 1.000 millones de euros) las acciones de Neoenergia que no controlaba, y está en línea con su estrategia de invertir en redes eléctricas reguladas en mercados con marcos estables y predecibles".

Brasil, país estratégico

Con cerca de 120.000 millones de reales (unos 20.500 millones de euros) en activos y una población servida de más de 45 millones de personas en el país, Iberdrola es el primer grupo de Brasil en distribución de electricidad.

En concreto, opera y distribuye en los estados de Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sao Paulo y Matto Grosso do Sul, además de en Brasilia.

El compromiso del grupo con el país se ha sustanciado en unas inversiones de 30.000 millones de reales brasileños (más de 5.000 millones de euros) en el último año, lo que la convierte en el mayor inversor del sector eléctrico en Brasil.

Incluyendo sus activos de generación, transporte y distribución eléctrica, Iberdrola está presente, a través de su filial Neoenergia, en 18 estados brasileños y el Distrito Federal y cuenta con más de 725.000 kilómetros de líneas de distribución eléctrica y 8.000 kilómetros de líneas de transporte, además de con 3.600 megavatios (MW) de generación renovable, principalmente hidroeléctrica.