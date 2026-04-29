Iberdrola esquiva los efectos del conflicto de Irán y destinará 4.500 millones de euros a dividendos del ejercicio 2025

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, insiste en la importancia de la energía nuclear para la seguridad y competitividad energética de Europa, así como en la distinción entre la gestión de redes y la operación del sistema eléctrico.

La venta del negocio de Iberdrola en México al grupo Cox reportará plusvalías de varios cientos de millones de euros, que se destinarán a mejorar la eficiencia futura.

La compañía destinará 4.500 millones de euros en dividendos correspondientes al ejercicio 2025, lo que supone un incremento del 12% respecto al año anterior.

Iberdrola prevé un beneficio neto ajustado récord de 6.730 millones de euros en 2026 y ha asegurado que el conflicto en Irán no afectará significativamente a sus operaciones.

Iberdrola prevé esquivar el impacto por el actual conflicto en Oriente Próximo y apunta a un beneficio neto ajustado récord para 2026 de unos 6.730 millones de euros, con una mejora de su 'guidance' para este año que estima ahora un crecimiento de este beneficio neto ajustado superior al 8%, excluyendo plusvalías por rotación de activos.

En una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer trimestre del año, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, afirmó que la compañía no espera sufrir "una volatilidad debido a la dinámica geopolítica", por su modelo de negocio asentado en las redes de transporte y distribución regulado y debido a que su producción "no está vinculada a los combustibles fósiles".

"El 100% de la producción de 2026 ya se ha vendido. De ahí que estemos mejorando nuestro 'guidance' también y esperamos tener un crecimiento superior al 8% excluyendo las plusvalías, que siempre utilizaremos para alcanzar eficiencias en el futuro", dijo.

En este sentido, tras alcanzar un beneficio neto ajustado de 6.231 millones de euros en 2025, la energética ha vuelto a acelerar su 'guidance' para este 2026, después de vaticinar un crecimiento del 6%, hasta los 6.600 millones de euros, y ahora apunta a una nueva cifra récord de unos 6.730 millones de euros al cierre de este ejercicio.

La 'hoja de ruta' del grupo aspira a un beneficio neto ajustado de unos 7.600 millones de euros en 2028.

Así, el directivo subrayó que Iberdrola no prevé "ningún efecto significativo en el corto plazo" por la guerra en Irán, ya que el 84% de sus activos están en países "que no están expuestos al conflicto".

"Nuestro crecimiento se centra en las redes reguladas, que son dos tercios de nuestras inversiones que van a parar este segmento, y Estados Unidos y Reino Unido representan un 65% de nuestras inversiones totales", añadió al respecto.

Además, Galán indicó que el 100% de la producción de la compañía está asegurada para 2026, más del 80% para 2027 y el 75% para 2028, y que el 93% de las compras de equipos estratégicos están aseguradas hasta 2028, sin afección por la situación del Estrecho de Ormuz.

"Y tenemos una exposición mínima también a las materias primas y tenemos también un contrato a largo plazo con el gas, lo cual tampoco tiene ningún tipo de efecto negativo para nosotros", dijo.

Así, el presidente de Iberdrola consideró que el contexto actual "demuestra que la electrificación es la mejor vía para garantizar la autonomía estratégica y la competitividad".

"Yo creo que la autonomía energética es la seguridad nacional. Y esto es algo que están repitiendo todos los líderes europeos, dicen que es la solución, no es un problema ni una amenaza", añadió.

Plusvalías por México

Por otra parte, comentó la venta de su negocio en México al grupo Cox, operación cerrada el pasado viernes por un importe de 4.000 millones de dólares (unos 3.414 millones de euros).

Iberdrola estimó que, a pesar de que se están calculando en detalle actualmente, las plusvalías ascenderán a "varios cientos de millones de euros" que se destinarán a alcanzar más eficiencias en el futuro y que no tendrán impacto en su 'guidance' para 2026.

A este respecto, Galán dio las gracias a los empleados de Iberdrola México "por su trabajo en estos 25 años", y también a los respectivos gobiernos, instituciones, clientes y proveedores.

Mostró su satisfacción por "dejar en el país unas infraestructuras eléctricas de primer nivel, de las que hoy y en el futuro todos los mexicanos se pueden y puedan seguir beneficiando".

4.500 millones en dividendos

Iberdrola repartirá un dividendo récord de 0,68 euros por acción correspondiente al ejercicio 2025, lo que supondrá destinar 4.500 millones de euros en retribuir a sus accionistas, un 12% más que el año anterior.

El consejo de administración de la eléctrica propondrá a la Junta General, que se celebrará el próximo 29 de mayo en Bilbao, un dividendo complementario de 0,427 euros por acción con cargo a los resultados de 2025.

Esto supone un reparto de más de 2.800 millones de euros de acuerdo con los términos de la nueva edición del sistema Iberdrola Retribución Flexible. Este importe se suma a los 0,253 euros por acción abonados en febrero como dividendo a cuenta, que supone un total de unos 1.700 millones de euros.

Adicionalmente, el órgano rector de la compañía ha propuesto distribuir un dividendo de involucración de 0,005 euros por acción a todos sus accionistas, si la junta general alcanza un quórum de constitución de al menos el 70%.

Según el programa de retribución flexible del grupo, los accionistas de Iberdrola disponen de tres opciones: recibir nuevas acciones, cobrar el dividendo en efectivo o vender los derechos en el mercado. Estas tres opciones no son excluyentes, ya que el accionista puede elegir una o combinarlas de acuerdo con sus preferencias.

El calendario estimado del programa 'Iberdrola Retribución Flexible' 2026 prevé el próximo 2 de julio la comunicación del número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción y del importe del dividendo complementario bruto por acción, mientras que el 3 de julio será el último día en el que se negocian las acciones con derecho a participar en el dividendo.

Asimismo, el 6 de julio arrancarán los periodos de negociación de los derechos de asignación gratuita y común de elección, que finalizarán el 20 de julio, y el 27 de julio se procederá al pago del dividendo complementario a quienes hubieran optado por recibir efectivo. El 29 de julio será el día previsto para el inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones que se emitirán.

REE, responsable del apagón

Galán también ha insistido en cargar toda la culpa del apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 sobre Red Eléctrica de España (REE), ya que el incidente fue "el resultado de una planificación inadecuada y de una mala gestión del sistema eléctrico".

Señaló que todas las investigaciones, informes y audios publicados han confirmado que "no había suficiente" energía síncrona, "aun a pesar de que la energía estuviera disponible". Como prueba de ello, aludió al cambio en el modo de operación del sistema por Red Eléctrica desde el apagón, con "más capacidad síncrona".

"¿Por qué han modificado su sistema operativo? Entonces estamos pagando miles de millones de euros en costes adicionales los ciudadanos y las empresas, simplemente porque han cambiado el sistema operativo y han incluido más capacidad síncrona, mucho más capacidad, puesto que la energía estaba disponible", dijo.

Galán estimó que el problema no es de "una falta de energía", ya que afirmó que la propia Iberdrola tiene una capacidad instalada en el país "que es tres, cuatro o cinco veces más que la energía que se necesita a diario".

Por su parte, el director de Servicios Jurídicos de la eléctrica, Gerardo Codes, recalcó que ninguno de los expedientes abiertos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la compañía "están relacionados con los eventos que llevaron al apagón".

Y aseguró que la defensa del grupo sobre el incidente es "muy fuerte", ya que "siempre ha actuado de acuerdo con la Ley y con total transparencia".

Codes, que tan sólo estimó que la CNMC y el Ministerio son instituciones "competentes" respecto al cero eléctrico, añadió que "el único procedimiento directamente relacionado con el apagón" es el abierto a Red Eléctrica.

Sobre las reclamaciones de clientes por el incidente, el director de Servicios Jurídicos de Iberdrola aseguró que la compañía no ha recibido muchas reclamaciones en comparación con el tamaño de su cartera de clientes y además, indicó que cuenta con sus seguros.

La nuclear, crucial para Europa

Respecto al parque nuclear en España, Galán insistió nuevamente en que se trata de una energía que es "necesaria, es segura, es eficiente y, además, permite reducir los precios y garantiza la seguridad del sistema".

En este sentido, recordó que actualmente los países europeos que no disponen de esta tecnología "tienen unos precios superiores" de la electricidad.

"Como es el caso de Alemania o Italia, que es incluso 40 euros más por megavatio hora (MWh) que comparado con Francia y España", manifestó.

Además, indicó que hasta la propia Comisión Europea, liderada por la presidenta Ursula von der Leyen, "está pidiendo que los estados miembros eviten cerrar de manera prematura estos activos nucleares, e incluso dijo que fue un error europeo cerrar y no invertir en centrales nucleares, puesto que esta energía nos proporciona electricidad de bajo coste".

Así, el presidente de Iberdrola consideró que Bruselas se refiere ya a la energía nuclear como "una infraestructura crítica para Europa y vital".

Sobre la central nuclear extremeña de Almaraz, Galán destacó que las compañías propietarias ya han pedido la ampliación de su vida útil a 2030 y que se trata de un proceso que "está ahora mismo en curso".

De todas maneras, estimó que esta tecnología debe de gozar de unos precios atractivos o bien reducir la imposición fiscal, algo que en el caso de algunas comunidades autónomas de España, como Extremadura o la Valenciana, ya se está produciendo.

"Están dispuestos a reducir la carga fiscal local, lo cual es algo que ya se está teniendo en consideración y digamos que mi visión personal sobre el tema es que las instalaciones nucleares, tanto en España como en otros países, se tienen que tener por una mayor duración, una mayor vida, y en el caso de Europa, desde luego, son cruciales", añadió al respecto.

Redes eléctricas

Por último, pidió "distinguir entre las redes de transmisión o de transporte, que es una actividad, es un negocio, y la operación del sistema, que no es un negocio para sacar beneficios, sino que es una responsabilidad pública".

"Y esta es la razón por la que en otros países, ambas actividades están totalmente separadas del operador. El sistema tiene que asegurarse de que se mantengan las luces encendidas, y las actividades de red es un negocio, y tenemos que maximizar la rentabilidad, y si no tienes cuidado con estas dos cosas, puedes tener situaciones peligrosas, como hemos visto", advirtió.