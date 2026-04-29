CCOO denunciará a Vestas por un delito continuado contra la salud pública en la fábrica de palas eólicas de Daimiel

Las claves

Las claves Generado con IA CCOO de Industria denunciará a Vestas Daimiel por un delito continuado contra la salud pública debido a enfermedades laborales en su fábrica. Los trabajadores de la planta sufren alergias dermatológicas, enfermedades respiratorias, problemas de fertilidad y abortos, según el sindicato. CCOO exige a la empresa medidas para reducir la exposición a productos contaminantes y flexibilizar los ritmos de trabajo. El sindicato también reclama la intervención de la Junta de Castilla-La Mancha y la Fiscalía para depurar responsabilidades penales.

CCOO de Industria ha elegido Ciudad Real para conmemorar el Día Mundial de la Seguridad y la Salud Laboral y ha anunciado que denunciará a la fábrica de palas eólicas que el gigante danés Vestas tiene en Daimiel por un delito continuado contra la salud pública.

"Los trabajadores de Vestas Daimiel, una de las empresas más emblemáticas de la región, no dejan de enfermar mientras la dirección mira para otro lado", señala en el comunicado.

El sindicato denunció la situación y se concentró ante la patronal y el Ayuntamiento. Llamó a la Junta de Castilla-La Mancha a activar su sistema de salud para acabar con esa situación y anunció que llevará el caso ante la Fiscalía para depurar responsabilidades penales.

Cada vez son más las personas trabajadoras de Vestas Daimiel que enferman por ir a currar, dice CCOO. Mientras fabrican aerogeneradores, sufren alergias dermatológicas, padecen enfermedades respiratorias, tienen problemas de fertilidad y no llevan a término sus embarazos. Esa es la razón por la que CCOO de Industria eligió Ciudad Real para organizar una completa jornada de lucha.

Reunió en la ciudad manchega a las personas responsables de salud laboral en todas sus federaciones territoriales, convocó a los medios de comunicación a una rueda de prensa en la que condenó la situación y se concentró ante la patronal y el Ayuntamiento en la Plaza Mayor.

CCOO anunció que pondrá el caso en manos de la Fiscalía General del Estado para que se depuren responsabilidades. “Quien con su actitud negligente provoca una enfermedad a sus personas trabajadoras, debe responder por la vía penal”, recordó Javier Pacheco, secretario confederal de Acción Sindical y de Transiciones Energéticas de CCOO, a los periodistas.

También lamentó que una empresa como Vestas, que presume de ser una firma líder del sector de las energías renovables, no puede pilotar la transición energética del país, ni el cambio de modelo productivo “a costa de la salud de las personas trabajadoras”.

Llamó a la Junta de Castilla-La Mancha a activar desde su sistema de salud los procesos de coordinación necesarios para detectar y erradicar las enfermedades profesionales que proliferan en la planta de Daimiel.

El secretario general de CCOO de Industria, Fran San José, pidió a la dirección que tome medidas, flexibilice los ritmos de trabajo y reduzca la exposición a productos contaminantes que provocan enfermedades profesionales muy graves.

También recordó a los medios de comunicación que en la industria los “asesinatos laborales” no se están reduciendo. “Tienen responsables y culpables”.

El secretario general de CCOO de Industria de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Cuevas, fue muy rotundo. Advirtió de que Vestas no se puede convertir en el Chernóbil de Ciudad Real y denunció que lo que está ocurriendo en Daimiel es un problema de salud pública.

“Es una mano silenciosa, dijo, que está encima de las personas trabajadoras de Vestas y que afecta a su salud”.