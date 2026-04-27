El fabricante eólico Nordex (Acciona) multiplica por 7 su beneficio hasta marzo y dispara su rentabilidad hasta el 8,2%

La cartera de proyectos de Nordex suma 17.000 millones de euros, con crecimientos del 27% en fabricación y del 24% en mantenimiento.

Las ventas de Nordex crecieron un 10,6%, hasta 1.588 millones de euros, y su rentabilidad subió al 8,2% frente al 5,5% del año anterior.

Nordex, participada por Acciona, multiplicó por siete su beneficio neto en el primer trimestre de 2026, alcanzando 53,6 millones de euros.

Nordex, el fabricante alemán de aerogeneradores participado por Acciona, obtuvo un beneficio neto de 53,6 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone multiplicar por siete el resultado de 7,9 millones que registró en el mismo periodo del año anterior.

Las ventas se impulsaron un 10,6%, hasta los 1.588 millones de euros, al tiempo que el resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 131 millones, un 64,3% más, e implica un margen de rentabilidad del 8,2%, frente al 5,5% de hace un año.

Con motivo de la presentación de sus últimos resultados trimestrales, su consejero delegado, José Luis Blanco, ha confirmado sus previsiones para el conjunto del año tras un inicio "positivo" del ejercicio, consecuencia de una demanda continua en sus mercados principales.

En este sentido, la producción de turbinas se disparó un 23,5% en este periodo, hasta los 1.494 megavatios (MW) y 1.172 palas, a pesar de ciertos retrasos en el suministro de materiales por parte de una fábrica en Turquía. El grupo instaló 227 turbinas en 14 países por un total de 1.155 MW.

Por su parte, la entrada de nuevos pedidos de fabricación se redujo un 14%, hasta los 1.869 MW, aunque a un precio superior --910.000 euros el MW, frente a 870.000--, lo que permitió limitar la caída en términos económicos a un 9,7%. No obstante, la entrada de nuevos pedidos en el segmento de mantenimiento subió un 73,6%.

Con todo ello, la cartera de proyectos de fabricación se situaba a finales del trimestre en 10.500 millones de euros, un 27% más, y la de mantenimiento en 6.500 millones, un 24% superior, totalizando una cartera de 17.000 millones de euros.

En el plano financiero, Nordex tiene una posición neta de caja positiva de 1.518 millones de euros, con un valor total de los activos de 6.900 millones de euros.