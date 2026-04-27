La CNMC abre otro expediente sancionador a la nuclear de Iberdrola por una infracción "muy grave" en el apagón

Las sanciones por infracciones "muy graves" pueden alcanzar los 60 millones de euros, mientras que las "graves" llegan hasta los 6 millones.

La mayoría de los expedientes recientes de la CNMC están dirigidos contra Iberdrola, aunque también afectan a Endesa, Naturgy y otras empresas del sector energético.

Este expediente es el tercero calificado como "muy grave" en las últimas semanas dentro de la investigación sobre el apagón, y se suma a otros 35 expedientes abiertos recientemente.

La CNMC ha abierto un nuevo expediente sancionador "muy grave" a Iberdrola por posible reducción de producción nuclear sin autorización durante el apagón del 28 de abril de 2025.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado otro expediente sancionador por una infracción "muy grave" en el marco del cero eléctrico del 28 de abril de 2025 a Iberdrola por su nuclear.

En concreto, este nuevo expediente del regulador, contra Iberdrola España e Iberdrola Generación Nuclear, es por un posible incumplimiento del artículo 64.37 de la Ley del Sector Eléctrico, que afecta a la "reducción de producción o suministro sin autorización/incumplimiento reiterado de obligaciones de disponibilidad".

De esta manera, este nuevo expediente -con fecha de incoación del 23 de abril en los registros del organismo- sería el tercero de los calificados como infracción "muy grave" de la cascada que ha ido comunicando el organismo presidido por Cani Fernández en las últimas semanas.

El pasado viernes, la CNMC ya anunció la incoación de otros 35 nuevos expedientes sancionadores por indicios de infracciones en el marco de sus investigaciones sobre el apagón del 28 de abril de 2025, uno de ellos "muy grave" a la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, de la que son socios Iberdrola, Endesa y Naturgy.

Incoaba ese expediente a la sociedad por la misma posible infracción del artículo 64.37 de la Ley del Sector Eléctrico, por una reducción de producción o suministro sin autorización/incumplimiento reiterado de obligaciones de disponibilidad.

Estos nuevos expedientes, que se unían a la veintena que abrió la anterior semana ya el regulador, estaban dirigidos en su mayoría a Iberdrola, con un total de 18, mientras que se sumaban otros 12 a Endesa, otro para ContourGlobal La Rioja, Engie Cartagena, TotalEnergies y para la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, todos ellos calificados de "graves".

Rosario de expedientes

El 17 de abril, el regulador inició este rosario de expedientes con uno Red Eléctrica de España (REE) -con calificación "muy grave"- y a diversas instalaciones de generación eléctrica (ciclos combinados, renovables o nucleares) propiedad de las principales eléctricas del país -Iberdrola, Endesa y Naturgy-, así como de Repsol o Bahía de Bizkaia Electricidad -por infracciones "graves"-.

En el caso de Red Eléctrica de España, el regulador abrió el expediente por un posible incumplimiento de las funciones k-, l-, r- y u- del artículo 30.2, con perjuicio para el sistema o sujetos, señalando a la programación del 'mix' de ese día.

En estas funciones se recoge la obligación del operador eléctrico de programar el funcionamiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica de acuerdo con el resultado de la casación de las ofertas comunicadas por el operador del mercado.

De todas maneras, la CNMC indicó la pasada semana que "las incoaciones notificadas incluyen también la investigación de prácticas producidas en días o periodos distintos al 28 de abril de 2025, pero que constituirían igualmente indicios de posibles infracciones sectoriales detectados en el marco de la investigación del incidente".

No obstante, el regulador recordó que "los hechos objeto de estos procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial".

Asimismo, la CNMC añadió que "la incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación".

Los procedimientos tienen una duración máxima que varía entre los nueve y los dieciocho meses en función de la gravedad de la infracción y de que los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas. En el caso de los expedientes considerados "muy graves" las multas pueden ascender hasta los 60 millones de euros, mientras que para los "graves" llegarían hasta los 6 millones de euros.