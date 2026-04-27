La anglo-holandesa Shell adquiere la petrolera canadiense ACR Resources por unos 14.000 millones

La transacción ya cuenta con el visto bueno de los consejos de ambas compañías y se espera cerrar en el segundo semestre de 2026, pendiente de aprobaciones regulatorias y de accionistas.

La compra se financiará con 3.400 millones de dólares en efectivo y 10.200 millones en acciones de Shell.

La operación refuerza a Shell en la producción de gas y líquidos de esquisto en la cuenca Montney, con rentabilidades previstas de dos dígitos.

La petrolera anglo-holandesa Shell ha cerrado un acuerdo para comprar la compañía canadiense ACR Resources por valor de 16.400 millones de dólares (13.960 millones de euros), lo que supone incorporar 374.000 barriles de petróleo diarios a la producción de la compañía.

La operación también permitirá mejorar el desempeño de Shell en la producción de gas y líquidos de esquisto de larga duración y bajo costo, centrada sobre todo en la cuenca Montney de Canadá, y se prevé que la transacción genere rentabilidades de dos dígitos.

El capital de ACR Resources se ha cifrado en 13.600 millones de dólares (unos 11.575 millones de euros) y Shell también se hará cargo de 2.800 millones de dólares (unos 2.380 millones de euros) de deuda neta y arrendamientos.

La adquisición del capital se financiará mediante 3.400 millones de dólares (unos 2.900 millones de euros) en efectivo y 10.200 millones de dólares (unos 8.680 millones de euros) en acciones de Shell, cuya valoración corresponderá al precio de cierre del 24 de abril.

Los consejos de administración de ambas compañías ya han dado el visto bueno a la operación que se espera que se cierre en el segundo semestre de 2026, aunque todavía está sujeta a la aprobación de los accionistas de ACR Resources y las aprobaciones regulatorias.

"ARC es un productor de alta calidad, bajo costo y con una intensidad de carbono excepcionalmente baja, que opera en la cuenca de esquisto de Montney. Esto complementa nuestra presencia actual en Canadá y fortalece nuestra base de recursos para las próximas décadas", ha indicado el consejero delegado de Shell, Wael Sawan.

"Estamos accediendo a activos con una ubicación privilegiada y dando la bienvenida a colegas que aportan una amplia experiencia, lo que, sumado al sólido desempeño de Shell a nivel de cuenca, ofrece una propuesta atractiva para los accionistas".

"Esta fusión representa una gran oportunidad para que ARC genere valor para nuestros accionistas y continúe beneficiándose del éxito de Shell en el futuro. ARC se une a una compañía con una cartera global de activos de primer nivel", ha afirmado el presidente y consejero delegado de ACR Resources, Terry Anderson.