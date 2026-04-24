Japón liberará reservas adicionales de petróleo desde el 1 de mayo

Las claves

Las claves Generado con IA Japón liberará 20 días de reservas nacionales de petróleo a partir del 1 de mayo, sumando 5,8 millones de kilolitros (unos 36 millones de barriles). El valor del petróleo liberado ronda los 540.000 millones de yenes (2.893 millones de euros). El país busca asegurar el suministro de crudo por rutas que no atraviesen el estrecho de Ormuz, esperando obtener más de la mitad de fuentes alternativas para mayo. Esta es la segunda vez que Japón interviene sus reservas desde el inicio de la guerra de Irán, tras una primera liberación en marzo.

El Gobierno de Japón liberará a partir del próximo 1 de mayo el equivalente a 20 días de reservas nacionales de petróleo, en lo que supondrá la segunda intervención de este tipo del país desde el comienzo de la guerra de Irán a finales del pasado mes de febrero, según ha confirmado este viernes el Ministerio de Economía, Comercio e Industria.

Según los datos del Ministerio, se liberará secuencialmente a partir del próximo 1 de mayo la cantidad de 5,8 millones de kilolitros de crudo, unos 36 millones de barriles, cuyo valor ronda los 540.000 millones de yenes (2.893 millones de euros).

Ante la situación en Oriente Próximo, el Ministerio japonés ha subrayado que se está haciendo todo lo posible para obtener petróleo crudo a través de rutas que no atraviesen el estrecho de Ormuz y ha expresado su confianza en poder asegurar más de la mitad del suministro de fuentes alternativas para mayo, en comparación con los niveles del año pasado.

"Gracias a los avances en la adquisición de petróleo por vías alternativas, podemos garantizar el suministro de petróleo más allá de fin de año, manteniendo la liberación de reservas al mínimo" ha explicado.

La disposición de reservas de mayo es la segunda intervención del Gobierno japonés, después de que en marzo ya liberase parte de sus reservas estratégicas.