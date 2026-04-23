La UE rastreará el queroseno almacenado por empresas y países para repartirlo de 'forma solidaria' y evitar que se agote

El reparto de queroseno se hará bajo coordinación y solidaridad, sin que los países con excedente queden expuestos a riesgos adicionales.

España destaca por su alta capacidad de refino y reservas, lo que la posiciona como posible proveedor en el esquema de cooperación europea.

El objetivo es evitar problemas de suministro debido al conflicto en Oriente Próximo y posibles bloqueos en el Estrecho de Ormuz.

La UE controlará el queroseno almacenado para repartirlo de forma solidaria entre países y aeropuertos en caso de escasez.

Europa se prepara para un escenario que suena apocalíptico. Bruselas ya ha pedido a los países miembros que sean solidarios y si hay tensiones de suministro de combustibles, el queroseno de aviación pueda redistribuirse entre países y aeropuertos allá donde falte.

El queroseno se ha convertido en el oscuro objeto de deseo de aerolíneas que temen que no vayan a tener suficiente producto a partir de junio si el conflicto en Oriente Próximo continúa, especialmente si no se abre el Estrecho de Ormuz.

Por eso, Europa lo ha incluido dentro de las medidas de su plan Accelerate EU que se ha presentado como respuesta anticrisis de emergencia en el que busca garantizar seguridad energética, promover energía limpia autóctona y asequible para consumidores y empresas y acelerar la transición verde.

Sin embargo, se ha hecho una llamada especial pidiendo solidaridad entre los países miembros para repartir el preciado combustible de aviación, especialmente en la temporada estival, y evitar que se agote.

La idea es que, si algún Estado miembro tiene excedentes o mejor acceso a productos por su capacidad de refino pueda ayudar a aquellos destinos o aeropuertos que se queden al límite, siempre dentro de un marco de cooperación y no de imposición plana.

Para ello, Bruselas prevé elaborar un mapa donde se refleje el queroseno almacenado por empresas y países para saber a quién le sobra y a quién le falta.

"Estaríamos hablando de aeropuertos y depósitos en terminales satélites, refinerías y terminales de crudo y productos petrolíferos, hub logísticos y terminales portuarias como Rotterdam (Países Bajos), el más grande de Europa, o Algeciras, o almacenes comerciales de empresas privadas.

España entra en este relato como un país con cierta ventaja relativa -capacidad de refino por encima de la demanda interna-, lo que la convierte en un posible proveedor en cualquier esquema de solidaridad energética aérea.

Sin embargo, el mensaje oficial de Bruselas es que cualquier reparto se haría en clave de cooperación mutua, sin que eso suponga que el propio mercado español quede más expuesto a tensiones.

España, la privilegiada

España aparece como un país con posición relativamente favorable porque su capacidad de refino le da más margen para cubrir demanda interna, y por eso se la ve como posible contribuyente en un esquema solidario europeo.

Aun así, el mensaje político es que España participaría en una estrategia de coordinación europea, no que vaya a quedarse sin queroseno. Una posición que corrobora la vicepresidenta tercera para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

"La situación de España respecto al suministro de combustibles de aviación a corto plazo es muy positiva", a pesar de las tensiones por el conflicto en Oriente Próximo, ha dicho Aagesen en el marco de la cumbre Diálogos de Petersberg sobre el Clima en Berlín.

El país tiene reservas tanto de queroseno como de distintos productos derivados del petróleo debido a una infraestructura del sector que, con un total de ocho refinerías, "permite tener una base sólida y dar respuesta de forma rápida a esa demanda".

Y ha confirmado lo que ya adelantó EL ESPAÑOL-Invertia días antes sobre el cambio en la producción de derivados de las plantas españolas. La ministra ha indicado que muchas de las refinerías lo que están haciendo es "operar para maximizar la generación de queroseno sabiendo que a veces esos destilados medios vienen de fuera".

No obstante, ha recordado en el caso concreto del queroseno, España solamente importa el 20% del total que consume, mientras que en otros países, como Alemania, Inglaterra o Francia, esa cantidad importada de esos productos destilados medios es mayor y "viene de terceros países que dependen del Estrecho de Ormuz, y por lo tanto es una situación más compleja".

Llegada de aviones de fuera

El problema no es tanto que los aviones no puedan despegar de los aeropuertos españoles, al tener una situación más ventajosa, es que no pueden llegar desde otros destinos donde sí falte el combustible.

Eso es lo que confirmaba el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. España tiene "plena capacidad para afrontar el suministro energético del transporte aéreo", en un contexto de altos precios del combustible por el conflicto en Oriente Próximo, aunque también ha avisado de la "interdependencia" con respecto a los aeropuertos de otros países.

"Nosotros podemos llenar los aviones en Málaga, Barcelona o Madrid, pero también vivimos de que en Heathrow o Hanover puedan llenar los aviones de queroseno".

Al ser preguntado sobre los próximos meses y la temporada de verano, Hereu ha subrayado que España encara este periodo con una previsión de "optimismo", aunque ha dejado claro, al mismo tiempo, que no le gustaría "una avalancha difícil de gestionar", porque ha opinado que "la calidad del servicio y la experiencia va contra la masificación".