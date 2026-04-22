Las refinerías en España se adaptan a la crisis: producen más diésel y queroseno para evitar racionamiento en junio

Bruselas prepara un mecanismo de solidaridad energética para el combustible de aviación, mientras la Agencia Internacional de Energía advierte que Europa tiene seis semanas de reservas de queroseno.

El sector petrolero destaca la flexibilidad y modernización de las refinerías, que permiten reaccionar rápido ante cambios en el mercado internacional.

España es tradicionalmente deficitaria en diésel y queroseno, pero tiene superávit de gasolina, por lo que adapta su producción para evitar racionamiento en verano.

Las refinerías españolas están priorizando la producción de diésel y queroseno ante la crisis en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

La escalada de tensión en Irán y su impacto sobre los mercados internacionales de crudo está acelerando cambios operativos en el sistema de refino español.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes del sector petrolero, prácticamente todas las refinerías en España han comenzado a ajustar sus esquemas de producción para priorizar la obtención de diésel y queroseno, en un contexto marcado por la incertidumbre en el suministro y el encarecimiento de los destilados medios.

Las instalaciones españolas están optimizando sus unidades de conversión —como los hidrocraqueadores y las unidades de desulfuración— para maximizar el rendimiento de estos productos, clave tanto para el transporte por carretera como para la aviación.

"No solo están los almacenes de petróleo hasta los topes, sino que los complejos petroquímicos están funcionando al máximo posible para el mercado español", señalan. Aunque se pueda pensar que, en un contexto de escasez, esos productos terminen vendiéndose en otros países, las mismas fuentes lo descartan con contundencia.

"Es más rentable venderlo en España que a terceros países, los costes son tan altos que no salen los números, el mercado español es, sin lugar a dudas, prioritario".

El sistema de refino en España es hoy uno de los más avanzados y flexibles de Europa, como resultado de un ciclo inversor clave que se produjo entre 2008 y 2011, en plena crisis financiera, cuando el sector destinó más de 4.000 millones de euros a modernizar sus instalaciones y adaptarlas a un cambio estructural en la demanda energética.

Esta transformación permitió a las refinerías incorporar tecnologías de conversión avanzada capaces de maximizar el rendimiento del crudo y producir combustibles más demandados, como diésel o queroseno, aumentando su eficiencia y flexibilidad operativa.

Racionamiento de combustible

Este giro en las refinerías españolas responde a la previsión de tensiones en el mercado internacional, donde el flujo de crudo por el estrecho de Ormuz sigue cerrado, y por tanto, las rutas del Golfo Pérsico ya tienen un efecto sobre la disponibilidad global de combustibles.

Pero lo peor está por venir. Así lo ha advertido Dan Jørgensen, comisario de Energía y Vivienda de la Unión Europea (UE), durante su participación en la decimocuarta edición de la Jornada Anual de Energía organizada por EsadeGeo y la Representación de la Comisión Europea en España.

Rendimiento medio del barril en las refinerías españolas AICE

"Nos encaminamos a un verano que va a ser difícil, incluso en el mejor escenario", ha afirmado Jørgensen durante su conversación con el director de EsadeGeo, Ángel Saz, en la que han abordado la incertidumbre energética provocada por el conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán.

"Incluso si el estrecho de Ormuz reabriera esta tarde, tardaríamos más de un par de años en recuperar la producción de hidrocarburos".

Según el comisario europeo, en el peor de los casos —que podría prolongarse durante meses o años— estaríamos ante "un orden mundial completamente nuevo y probablemente ante consecuencias económicas muy graves, que van mucho más allá del sector energético".

Bruselas prepara un mecanismo de solidaridad energética específico para el combustible de aviación, y España ya ha dicho que está dispuesta a participar activamente en ese plan comunitario.

Unas afirmaciones que están en la línea de lo dicho por la Agencia Internacional de Energía (AIE), quien ha señalado que a Europa le quedan "unas seis semanas de combustible para aviones".

"Desconozco cómo será el mecanismo de solidaridad de la UE. Pero desde el sector de refinerías nos consta que está produciendo más y habrá que ver qué se hará con ese exceso", ha dicho por su parte Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA).

Más gasolina

España es tradicionalmente deficitaria en diésel, depende en buena medida de importaciones para cubrir su demanda interna, así como de queroseno, pero tiene superávit de gasolina. Por eso, ante un posible racionamiento de combustible para aviones o para transporte por carretera a partir de junio, las refinerías ya están adaptándose a la nueva realidad.

El nuevo escenario geopolítico está incentivando a las compañías a reforzar su autosuficiencia relativa, aumentando la producción doméstica y reduciendo la exposición a mercados volátiles. En paralelo, el queroseno —fuertemente vinculado a la recuperación del tráfico aéreo— se consolida como uno de los productos estratégicos en la cesta de las refinerías.

Las compañías energéticas han evitado hacer declaraciones públicas detalladas sobre estos ajustes, pero reconocen que la flexibilidad del sistema de refino español permite reaccionar con rapidez ante cambios en la demanda y en el contexto internacional. Este tipo de adaptaciones ya se produjo tras la invasión de Ucrania, cuando Europa tuvo que reconfigurar sus flujos de aprovisionamiento energético.

"Las refinerías más pequeñas suelen ser capaces de reajustar su producción con más facilidad y rapidez, que las grandes, pero todas están en ese camino", han señalado las mismas fuentes a este diario.

No obstante, advierten de que estos cambios tienen límites técnicos y económicos, y dependen en gran medida del tipo de crudo disponible y de los márgenes de refino.

En este contexto, el sistema español se enfrenta a un delicado equilibrio: garantizar el suministro en un entorno incierto mientras avanza en su transformación hacia combustibles más sostenibles, como los biocombustibles avanzados y los combustibles sintéticos, llamados a desempeñar un papel creciente en los próximos años.