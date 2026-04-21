Los expedientes del apagón no contemplan a una fotovoltaica como origen del siniestro y tumban la teoría de Corredor

El coste del modelo de restricciones técnicas para garantizar el suministro eléctrico se ha disparado entre 1.500 y 2.000 millones de euros desde 2004.

Abogados señalan que es difícil demostrar un único origen para la caída del sistema eléctrico, como pretendía Corredor.

Redeia afronta el único expediente por falta muy grave, al entenderse que su planificación fue insuficiente para evitar el apagón pese a contar con medios.

Los expedientes de la CNMC no consideran a una planta fotovoltaica como origen del apagón, desmontando la teoría de Beatriz Corredor.

Las sospechas sobre el origen del apagón a partir de las oscilaciones de una planta fotovoltaica planearon este lunes sobre la comisión de investigación del apagón en el Congreso, sobre todo tras las advertencias en ese sentido que ha hecho hasta ahora la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor.

Fuentes empresariales consultadas entre las entidades expedientadas por la CNMC aseguran que en ninguno de los casos abiertos se contempla tal posibilidad. Es más, los técnicos de las eléctricas creen que, en su mayor parte, se han incoado actuaciones sobre las plantas que ese día tenían que haber aportado energía síncrona.

A falta de saber si va a haber más expedientes, todo apunta a que el proceso abierto hasta ahora deja fuera de lugar cualquier opción de que fue una planta solar la causante del siniestro y, con ello, se desmonta la teoría de Corredor.

Frente a ello, Redeia afronta el único expediente que se ha abierto por falta muy grave, por entender que su planificación para ese día no fue suficiente para evitar el apagón, cuando sí contaba con los medios suficientes para ello.

Desde el punto de vista jurídico, los abogados especializados en energía advierten que es muy difícil demostrar que hubo un único origen o detonante de la caída del sistema eléctrico, como pretendía Corredor.

En cualquier caso, esa acusación sería muy grave y debería estar sustentada por una investigación mucho más amplia y concreta de las que hasta ahora se han hecho. A pesar de que todo el mundo en el sector admita que fueron las oscilaciones que se generaban desde hacía meses en el sistema la causa principal.

La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, podrá dar cuenta este martes de ese y otros puntos relacionados con el apagón durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.

La intervención se produce para hacer balance de su gestión, a falta de apenas dos meses para que se le termine el mandato. Pero la cercanía de los expedientes y la comisión del apagón celebrada un día antes, con los líderes de Endesa, Iberdrola y Naturgy, pondrán el tema sobre la mesa.

Fuentes técnicas consultadas advierten que entre los casos expedientados hasta ahora puede haber muy diferentes grados de implicación en las múltiples causas que causaron el cero total eléctrico el día 28 de abril de hace un año.

Restricciones técnicas

Una de las claves que desde la CNMC se han analizado con profusión ha sido la forma concreta de funcionamiento del sistema, no sólo en el día del apagón, sino meses antes.

Los generadores que estaban planificados por Red Eléctrica (Redeia) para aportar energía reactiva y estabilizar el sistema, ahora expedientados, están en el punto de mira para explicar los hechos y buscar responsabilidades.

Frente a lo que hasta ahora se pensaba, el propio presidente de Endesa advirtió este lunes en el Congreso que no se cobraba sólo por estar en esa lista. Por lo que se cobraba era por la petición concreta que hacía Red Eléctrica para que se aportara energía síncrona para cubrir las restricciones del sistema.

Cuando se entra al mercado por restricciones del sistema, porque falta energía en el mercado libre o hay que estabilizarlo, suelen actuar siempre las centrales de ciclo combinado, más rápidas y seguras en reaccionar que las hidráulicas o las nucleares.

Eso eleva el precio del mix energético. Aunque cobren a precio de coste, las subidas del gas disparan la factura. Y eso es precisamente lo que lleva pasando desde el apagón con el procedimiento reforzado que ahora aplica Redeia para que no vuelva a caerse el sistema.

El coste del modelo de restricciones técnicas para entrar al mercado energético se disparó entre 1.500 y 2.000 millones de euros de 2004 a 2025, según las estimaciones del sector y de las grandes energéticas implicadas.

La notificación de los veinte expedientes el pasado viernes, abre un plazo de diez días para que desde las entidades afectadas envíen sus alegaciones. La instrucción de la CNMC analizará cada caso y hará las matizaciones suficientes.

Desde el sector se centra la cuestión en las plantas expedientadas que estaban ubicadas en el sureste español. Es la zona en la que se inició el proceso y fue a las generadoras de esa parte a las que primero se recurrió para evitarlo.