La industria eólica instala una cifra récord de 165 GW en 2025 con China a la cabeza, seguida de India y Europa

Las claves

Las claves Generado con IA La industria eólica mundial instaló un récord de 165 GW en 2025, un 40% más que el año anterior, liderada por China, India y Europa. La capacidad eólica global superó los 1.299 GW, consolidándose como un pilar energético en 138 países, con predominio de la eólica terrestre. China instaló casi 120 GW en 2025 y Europa superó los 300 GW de capacidad total, con Alemania y Turquía impulsando el crecimiento regional. España se situó entre los principales países instaladores, sumando 1,6 GW y ocupando el octavo lugar mundial; la eólica marina global roza los 100 GW, con China a la cabeza.

La industria eólica mundial instaló una cifra récord de 165 gigavatios (GW) de nueva capacidad en 2025, un 40% más que el año anterior, según los datos publicados por el Consejo Mundial de Energía Eólica (GEWC, por sus siglas en inglés).

De esta manera, la capacidad eólica global acumulada superó los 1.299 GW, consolidando así esta tecnología como un pilar fundamental de los sistemas energéticos modernos, con presencia ya en 138 países del mundo.

Asimismo, el informe, presentado en Madrid, destaca el fuerte crecimiento en Asia, con China instalando casi 120 GW en 2025. La generación eólica alcanza en enero un récord mensual, cubriendo más del 60% del mix en la última semana

e India añadiendo un récord de 6,34 GW el año pasado.

En Europa, la capacidad total instalada de energía eólica superó ya los 300 GW, instalando su segundo mayor volumen de nueva capacidad eólica, con 19,1 GW -un 16% más que el año anterior-, impulsado en parte por el fuerte crecimiento en Alemania y Turquía.

Mientras, la UE-27 instaló 15,1 GW -un 17 % más-, aunque esta cifra sigue siendo inferior al crecimiento medio anual necesario para que la UE cumpla sus objetivos energéticos y climáticos para 2030.

Por su parte, en Estados Unidos, las instalaciones anuales de energía eólica terrestre aumentaron en casi 7 GW, lo que demuestra la solidez de una industria respaldada por sólidos fundamentos económicos, destaca el estudio.

En lo que respecta a España, fue uno de los 14 países del mundo que pusieron en 2025 en marcha más de un GW de nueva energía eólica, con un total de 1,6 GW, ocupando el octavo lugar entre los que más desarrollaron.

Mayoría, eólica terrestre

En total, 57 países instalaron aerogeneradores el pasado ejercicio, sumando ya así esos 138 países que se abastecen de energía eólica en el mundo.

El crecimiento se registró en su mayoría en eólica terrestre, con un récord de 155,3 GW, tras un crecimiento del 42%, mientras que se instalaron 9,3 GW de nueva energía eólica marina, un 16 % más.

El director ejecutivo de GWEC, Ben Backwell, destacó que el fuerte aumento que se ha observado en las instalaciones eólicas mundiales "establece un nuevo punto de referencia para una industria que se está acelerando rápidamente y respondiendo a la creciente demanda de energía renovable de origen local, asequible y resiliente".

"En un momento en el que el vertiginoso aumento de los precios del petróleo y el gas está causando trastornos en las economías de todo el mundo, el sector eólico ha demostrado su capacidad para escalar a gran velocidad", aseguró.

Asimismo, el GWEC insistió en la necesidad de que los gobiernos tomen medidas para agilizar la concesión de permisos, eliminar los obstáculos de la red, movilizar financiación, extender la electrificación y ampliar las cadenas de suministro.

En lo que respecta a la energía eólica marina, se acercó al hito histórico de los 100 GW tras elevar el total instalado a 92,3 GW; con China a la cabeza, aportando 6,6 GW, seguida de Europa, que puso en servicio casi 2 GW, con el Reino Unido conectando más de 1 GW.

Alcanzar los 2 TW en 2029

Por otra parte, el Consejo Mundial de Energía Eólica prevé que la capacidad eólica mundial supere el hito histórico de los 2 teravatios (TW) en 2029, solo seis años después de superar el primer teravatio.

Así, entre 2026 y 2030 el sector registrará una tasa media de crecimiento anual compuesta del 5,2%. En los próximos cinco años se espera poner en servicio un total de 969 GW de nueva capacidad eólica, con una media de 194 GW anuales hasta 2030.