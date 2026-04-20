Los 7 expedientes de la CNMC a Endesa son por hidroeléctricas de Huesca, León y Zaragoza y las nucleares de Tarragona

José Bogas, consejero delegado de Endesa, en la Comisión de Investigación del Apagón en el Congreso. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA La CNMC ha abierto siete expedientes sancionadores a Endesa por incumplimientos en centrales hidroeléctricas de Huesca, León y Zaragoza, y en nucleares de Tarragona. Las investigaciones se centran en el apagón peninsular del 28 de abril de 2025 y abarcan posibles incumplimientos detectados en los dos últimos años. Endesa afirma que la gravedad de los expedientes es "grave" y no "muy grave", y que algunos casos ya eran conocidos por Red Eléctrica desde hace 25 años. La CNMC también ha expedientado a otras eléctricas y a Red Eléctrica, a la que atribuye un expediente por infracción "muy grave" relacionada con la caída del sistema.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha dicho que tendrán que estudiar los expedientes sancionadores incoados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dentro de su investigación sobre el apagón peninsular del 28 de abril de 2025, y ha revelado la ubicación de sus instalaciones.

Estas se encuentran en Biescas (Huesca); Ondinas (León); Vandellós (Tarragona); Ascó (Tarragona); Mediano (Huesca); Mequinenza (Zaragoza) y Ribarroja de Ebro (Tarragona), según ha explicado a preguntas del diputado de EH Bildu Mikel Otero en la comisión del Congreso que investiga el 'cero eléctrico'.

A excepción de Ascó y Vandellòs, que son instalaciones nucleares, el resto son centrales hidroeléctricas.

En relación con la incoación de expedientes sancionadores por parte de la CNMC, Bogas ha aclarado que en el caso de los que afectan a plantas de Endesa "habla de grave, no de muy grave", una diferencia que ve "fundamental".

Además, ha explicado que, de acuerdo con lo que ha leído "hasta ahora", están basados en información que "aparentemente" ha mandado el operador del sistema, Red Eléctrica, "que seguro lo ha mandado bien"; no obstante, la compañía tendrá que estudiar los expedientes, ha subrayado.

Detalles de los expedientes

Durante la intervención de la diputada de Junts Pilar Calvo, Bogas no ha descartado que la CNMC publique más expedientes sancionadores próximamente, y ha afirmado que le "llama la atención" que de los conocidos hasta ahora sólo haya uno por falta muy grave, a Red Eléctrica, "que tiene que ver con que haya caído el sistema".

Por su parte, los siete que afectan a instalaciones de Endesa analizan los dos últimos años, un tiempo en el que se han detectado ciertos porcentajes de incumplimiento en horas.

En su análisis, que todavía están completando, la compañía ha puesto el foco en la hora previa al incidente de la pasada primavera. Ahí se habla de incumplimientos en Biescas y Ondinas, que estaban produciendo por muy debajo del umbral que obliga a hacer un control dinámico de la tensión.

También se expone un posible incumplimiento de Vandellòs porque "sólo puede dar 200 megavatios (MW) y estaba dando a 270 porque estaba forzada". Pero "era algo que se había comunicado hace 25 años y que, repetidamente, cada hora de los últimos 25 años Red Eléctrica lo ha conocido".

En relación con el resto, Endesa ha revisado y "estaban cumpliendo" según los datos del operador del sistema, de modo que "estas centrales no contribuyeron al apagón". "Otra cuestión es que tengamos incumplimientos en los dos años anteriores, que vamos a verlos y mirarlos", ha reiterado.

Una veintena de expedientes

El pasado viernes, la CNMC informó de la apertura de una veintena de expedientes sancionadores dirigidos al operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica y otras empresas, entre ellas Iberdrola, Endesa, Naturgy o Repsol, dentro de su investigación sobre el incidente.

Como resultado de las investigaciones, el organismo había detectado "diversos indicios de incumplimiento que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas".

No obstante, matizaba que los hechos, por sí mismos, no suponían atribuir el origen o la causa del apagón a estas compañías ya que el suceso fue multifactorial.

En el caso del expediente de Red Eléctrica, la información disponible en la página de la CNMC apunta que estudia posibles "infracciones muy graves" por un posible incumplimiento como operador del sistema eléctrico del artículo 64.25 de la ley del sector eléctrico.

En el resto, se habla de posibles infracciones graves del artículo 65.8 de la ley del sector eléctrico.