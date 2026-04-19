Diésel, gasolina, queroseno... así es el mapa de las ocho refinerías españolas que colocan a España en una situación 'privilegiada'

El sector está apostando por la descarbonización, con inversiones en biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos, destacando proyectos de hidrógeno verde y economía circular en varias plantas.

Las refinerías españolas procesan crudo de más de 20 países y han incrementado la producción en 2024 un 3,9% respecto al año anterior, superando las 65.000 kt procesadas.

El 40% del barril refinado en España se destina a diésel, seguido de un 16,3% a queroseno y un 15,4% a gasolina, garantizando más del 90% de la energía para el transporte nacional.

España cuenta con ocho refinerías principales, gestionadas por Repsol, Moeve y BP, que suponen más del 13% de la capacidad de refino de la Unión Europea.

En España hay ocho refinerías: Repsol opera cinco plantas, ubicadas en A Coruña, Tarragona, Cartagena, Puertollano y Bilbao (Muskiz, antes Petronor); Moeve, dos, una en Huelva (La Rábida) y otra en Algeciras (San Roque, Cádiz); y BP una más en Castellón.

Junto con la refinería que tiene Galp en Portugal, suman nueve, más una en Tenerife que no procesa crudo desde 2021 y se usa solo para almacenamiento. Con este cuadro, el sector petroquímico ibérico es uno de los más grandes de la Unión Europea en producción, después de Alemania o Italia.

Pero lo que 'produce' cada una no son solo carburantes: todas sacan una cesta de productos distinta, con gasolina, gasóleos, querosenos, fuelóleos y, según el complejo, GLP, asfaltos, coque, azufre y materias petroquímicas.

"Es cierto que nuestra producción de gasolinas es excedentaria y la exportamos a terceros países, y que, pese a que principalmente producimos diésel, no es suficiente para cubrir la demanda y tenemos que importarlo, al igual que el queroseno", señalan fuentes del sector del refino a EL ESPAÑOL-Invertia.

"Sin embargo, son porcentajes relativamente bajos, prácticamente lo que se exporta y lo que se importa es casi lo mismo, con un margen de más-menos 2%", puntualizan.

Rendimiento medio del barril en las refinerías españolas AICE

España cuenta con el sistema de refino más flexible y competitivo de la Unión Europea. Las nueve refinerías que existen en el territorio español representan más del 13% de la capacidad de todo el continente.

Sin embargo, ¿cuánto se produce de cada uno de ellas? Según la Memoria 2024 de la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE), "el rendimiento medio del barril en las refinerías españolas es que el 40% se destina a diésel, seguido de un 16,3% de queroseno, un 15,4% de gasolina y el resto para GLPs, fuelóleos y otros productos".

Crudo de más de 20 países

El informe de AICE también destaca que su flexibilidad les permite procesar una amplia variedad de crudos: hasta 30 tipos mensuales de 20 países, el 60% proveniente de América y África.

De esta manera, cubren entre el 76-80% de la demanda interna de diésel/queroseno con capacidad de 1,6 millones barriles/día en 8 plantas.

Estos combustibles líquidos garantizan buena parte de la movilidad, representando más de 90% del total de energía consumida en el sector transporte en España.

Estas refinerías "pueden procesar crudo de distintos tipos y procedencias, lo que refuerza el carácter estratégico de la industria del combustible de España y su aportación esencial a la seguridad y garantía del suministro", dice el informe.

En términos cuantitativos, la producción de las refinerías españolas aumentó en 2024 en un 3,9% con respecto al año anterior, hasta superar las 65.000 kt de crudo y materias primas procesadas, según los datos de CORES (Corporación de Reservas Estrategicas de Productos Petrolíferos).

Giro a los biocombustibles

Y después de la innovación y mejora de los equipos para procesar crudos importados, los titulares de las refinerías han hecho una clara apuesta por la descarbonización de sus plantas y por ofrecer productos más sostenibles, como son los biocarburantes.

Por ejemplo, Repsol está transformando sus refinerías en España hacia la producción de biocombustibles avanzados (como biodiésel, biojet y biopropano) a partir de residuos como aceites de cocina usados y desechos agroalimentarios, como parte de su plan para lograr cero emisiones netas en 2050.

La compañía liderada por Josu Jon Imaz prevé 1,3 millones de toneladas de productos renovables en 2025 y más de 2 millones en 2030, con inversiones como 200 millones de euros en Cartagena; reduciendo las emisiones hasta 90% respecto a los fósiles.

La refinería de Repsol en Bilbao (Muskiz, Petronor) impulsa su transición energética con el foco en el hidrógeno verde y los combustibles sintéticos, manteniendo operaciones de refino tradicional.

Y en Tarragona produce biocombustibles como biojet (combustible de aviación sostenible) y gasolina 100% renovable (Nexa 95), utilizando biomasa y residuos en unidades existentes.

En el caso de Moeve, está impulsando la transición sostenible en sus refinerías de Huelva y Algeciras hacia biocombustibles de segunda generación (2G) e hidrógeno verde apostando por la economía circular con inversiones superiores a 1.200 millones de euros.

Por ejemplo, ha conseguido desarrollar una planta de biocombustibles 2G (con Bio-Oils) hasta convertirla en la mayor del sur de Europa, con capacidad para 1,6 millones t/año a partir de residuos grasos no alimentarios y aceites usados. Estará operativa a lo largo de este año, reduciendo hasta un 80-90% las emisiones CO2.

También está con la producción de SAF (combustible de aviación sostenible), que ya ha probado en vuelos desde Sevilla y desarrolla biometano de residuos agrícolas y ganaderos gracias a la alianza con Kira Ventures.