Competencia abre varios expedientes sancionadores por el apagón del 28-A

Los procedimientos permitirán a las empresas presentar alegaciones y tienen un plazo máximo de resolución entre 9 y 18 meses según la gravedad de la infracción.

Las investigaciones apuntan a incumplimientos prolongados que podrían haber afectado al sistema eléctrico, pero no atribuyen directamente la causa del apagón a las empresas.

Entre las empresas investigadas están Red Eléctrica, así como centrales de Iberdrola, Endesa, Naturgy y posiblemente algunas independientes.

La CNMC ha abierto varios expedientes sancionadores por indicios de infracción tras el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este viernes la incoación de varios expedientes sancionadores por "indicios de infracción" en el marco de sus investigaciones sobre el apagón del 28 de abril de 2025.

El organismo ha recordado en un comunicado que, a raíz del apagón, inició varios expedientes informativos con el fin de analizar las circunstancias del 'cero eléctrico' y determinar los hechos relevantes "bajo la perspectiva de la normativa sectorial eléctrica".

Como resultado de las investigaciones, la CNMC ha detectado "diversos indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas".

En este contexto, la CNMC ha comunicado este viernes que ha iniciado un proceso para investigar formalmente esos indicios.

Por ahora se desconoce el número exacto, por fuentes del sector dan por descontado que entre las empresas a las que se les ha abierto expediente se encuentran Red Eléctrica como operador del sistema, así como varias centrales de Iberdrola, Endesa y Naturgy. Así mismo, no descartan que se hayan podido remitir también a algunas centrales independientes.

Todo ello debido, precisamente, al origen multifactorial que según el informe de CNMC dio origen al primer ’cero’ de la historia en nuestro país.

No obstante, la CNMC precisa que los hechos objeto de estos procedimientos "no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas.

Sin culpables

"La incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación", subraya Competencia. Estos procedimientos tienen una duración máxima que varía entre los 9 y los 18 meses en función de la gravedad de la infracción.

En todo caso, la CNMC subraya que los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas que estimen procedentes.

Con la puesta en marcha de estos expedientes el organismo que preside Cani Fernández cumple con los plazos previstos en la normativa.

Según la legislación, si antes del próximo 28 de abril no se hubieran puesto en marcha las posibles investigaciones por responsabilidad, ya no se podrían haber abierto ya que hay un plazo de un año desde el incidente para incoar los expedientes.

Teniendo en cuenta, además, que la norma dice que hay que dar diez días de margen para que los interesados puedan presentar alegaciones, este viernes era el último día que tenía la CNMC para lanzarlos. Y así ha sido.

La propia Cani Fernández decía esta semana en Wake Up, Spain! de EL ESPAÑOL, que la responsabilidad del apagón se verá cuando se incoen los expedientes sancionadores definitivos del apagón.

El próximo martes la presidenta de la CNMC comparecerá en el Congreso, y se da por hecho que allí ofrecerá algún detalle más del procedimiento que el organismo acaba de poner en marcha.