El sector petrolero reivindica la ventaja estructural de España en el actual contexto por Oriente Próximo

Las claves

Las claves Generado con IA El sector petrolero destaca la ventaja estructural de España en Europa gracias a la flexibilidad y competitividad de su industria, especialmente ante el conflicto en Oriente Próximo. Las inversiones en refinerías y la capacidad logística permiten a España adaptar su producción y asegurar la movilidad nacional por tierra, mar y aire. El sector energético aboga por un marco regulatorio estable para impulsar combustibles renovables, electrificación y nuevas inversiones en redes eléctricas. Las energías renovables, el gas y la nuclear son considerados pilares clave para la seguridad, autonomía y competitividad energética de España.

El sector petrolero ha reivindicado la ventaja estructural de España con la industria "más flexible y competitiva" de la Unión Europea, lo que permite al país estar más preparado que otros estados europeos para hacer frente a situaciones geopolíticas como la actual por el conflicto en Oriente Próximo.

En su participación en la jornada 'Balance Energético 2025 y Perspectivas para 2026' organizada por el Club Español de la Energía (Enerclub), la directora general de la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE), Elena Mateos, indicó que esta ventaja de España en Europa es fruto de las inversiones de miles de millones de euros que han realizado las empresas del sector en sus refinerías durante los últimos quince años.

Así, destacó que la transformación de las ocho refinerías españolas, junto con el sistema logístico integrado, han permitido situar a España en una posición "privilegiada" en cuanto a seguridad de suministro, ya que son capaces de procesar crudo de distintos orígenes y adaptar la producción para asegurar la movilidad nacional por tierra, mar y aire.

Además, pidió acompañar este esfuerzo de un impulso de la demanda de combustibles renovables, para lo que hizo un llamamiento a trabajar en un marco regulatorio que dé certidumbre a largo plazo y permita desplegar las inversiones necesarias para avanzar en la transición energética con ambición y pragmatismo, y alcanzar los objetivos de neutralidad de emisiones en 2050 con seguridad.

Mientras, la presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), Marina Serrano, advirtió de la necesidad de situar la electrificación en el centro de la política energética como palanca esencial de competitividad, descarbonización y autonomía estratégica.

En este sentido, apuntó la importancia de incentivar de forma efectiva la demanda eléctrica y de garantizar la coherencia del marco regulatorio y fiscal, evitando distorsiones.

Para ello, aseguró que el despliegue de la transición energética requiere un impulso decidido a la inversión en redes eléctricas, junto con un marco estable que "permita acompañar el crecimiento de la generación renovable y la nueva demanda con garantías de seguridad y eficiencia del sistema".

Asimismo, el presidente de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables), Santiago Gómez, apuntó cómo las energías renovables han vuelto a demostrar su capacidad para salvaguardar la seguridad energética ante un nuevo conflicto geopolítico.

"Hemos vuelto a vivir un año de récord, con la incorporación de más de 11 GW de potencia renovable, lo cual nos genera retos aún mayores para el futuro en la integración de esa energía en el sistema, dados los tímidos incrementos de la demanda, así como el incumplimiento del ritmo de electrificación de nuestra economía", manifestó.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Rocío Sicre, destacó a esta tecnología como "un pilar esencial para la fortaleza estratégica, seguridad energética y autonomía industrial del país".

No obstante, alertó de la necesidad para el sector de un mayor ritmo de tramitación, así como de reforzar la seguridad jurídica y avanzar en la transposición del Interés Público Superior para acelerar los proyectos eólicos.

Sector gasista

En lo que respecta al sector gasista, el presidente de la Asociación Española de Gas (Sedigás), Joan Batalla, señaló que, en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas, resulta "imprescindible" contar con un marco retributivo adecuado para las actividades reguladas del sector en el periodo 2027-2032, que garantice una transición energética "ordenada, competitiva y segura".

Batalla valoró el sistema gasista como "un pilar esencial" para la seguridad energética de España, atendiendo una demanda superior a los 330 teravatios hora (TWh) y desempeñando un papel "clave" en el suministro a la industria, los hogares y los ciclos combinados, como quedó especialmente patente durante el cero eléctrico del 28 de abril de 2025.

También la presidenta de Foro Nuclear, Marta Ugalde, apuntó cómo en 2025 las centrales nucleares españolas volvieron a demostrar que son una tecnología "firme, predecible y estable", aportando el 19,05% de la electricidad y el 25,56% de la electricidad libre de emisiones.

En este sentido, ante la inestabilidad geopolítica, la necesidad de soberanía energética y los desafíos climáticos, consideró que la apuesta por esta tecnología es "clara" y que España no puede quedarse al margen y debe apostar por la continuidad de sus siete unidades nucleares que, en combinación con las renovables, son "imprescindibles y complementarias para garantizar un sistema energético seguro, sostenible y competitivo".

La cogeneración pide medidas

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), José Ignacio Castillo, alertó del deterioro energético y económico y reclamó medidas urgentes para salvar la cogeneración.

"La cogeneración no es solo una tecnología energética. Es una infraestructura industrial estratégica que refuerza el país. Y hoy está en riesgo real de desaparecer", advirtió.

Finalmente, la directora Financiera y de Regulación de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Cristina Torres-Quevedo, ensalzó como la energía fotovoltaica se ha consolidado "como la tecnología renovable líder en España, siendo en 2025 la fuente que más potencia añadió al sistema, alcanzando los 52 GW instalados y aumentando su peso en el mix eléctrico.

"Gracias a ella, contamos con una ventaja competitiva importante, basada en precios bajos de energía y seguridad de suministro, claves en la situación de incertidumbre energética mundial derivado de la guerra de Oriente Medio", añadió.