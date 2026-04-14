Sonnedix y Endesa firman un producto financiero de 263 GWh para cubrir su generación solar a partir de 2027

Las claves

Las claves Generado con IA Sonnedix y Endesa firman un acuerdo financiero para cubrir 262,8 GWh de generación solar y almacenamiento con baterías a partir de 2027. El acuerdo representa el primer producto híbrido de Sonnedix, integrando generación renovable y sistemas de almacenamiento energético. La operación cubre la cartera de proyectos renovables de Sonnedix en España y Portugal, optimizando la gestión y flexibilidad del suministro eléctrico. Sonnedix apuesta por soluciones avanzadas para grandes consumidores, con una cartera global de 12 GW y fuerte presencia en el mercado español.

Sonnedix y Endesa han firmado un producto financiero de 262,8 gigavatios hora (GWh) diseñado para cubrir sus posiciones de generación solar fotovoltaica y almacenamiento mediante baterías (BESS) a partir de 2027.

Se trata del primer producto híbrido de la cartera de Sonnedix, "marcando el inicio de su estrategia en soluciones energéticas integradas que combinan generación renovable y almacenamiento", tal y como ha indicado en un comunicado este martes.

La operación cubre la cartera renovable de Sonnedix en España y Portugal y se complementará con su portfolio de almacenamiento con baterías, lo que permitirá optimizar la gestión de la energía producida y "ofrecer un perfil de suministro flexible adaptado a la demanda del cliente".

"Este tipo de productos estructurados híbridos a medida, que integran generación renovable y almacenamiento, están ganando protagonismo en el mercado energético al facilitar una mejor adecuación entre producción renovable y consumo, aportando una mayor flexibilidad, estabilidad y valor al sistema eléctrico", ha explicado la empresa.

Y ha añadido que la operación supone un "hito" en la estrategia de hibridación de Sonnedix, orientada a integrar almacenamiento en su cartera de activos renovables para desarrollar soluciones energéticas avanzadas dirigidas a grandes consumidores de electricidad.

Coincide, además, con la puesta en marcha de los primeros sistemas de almacenamiento con baterías de la compañía. El consejero delegado de Sonnedix, Axel Thiemann, ha señalado que este acuerdo refleja "la evolución del mercado energético hacia soluciones cada vez más sofisticadas y adaptadas a las necesidades reales de los consumidores".

"La integración de generación renovable y almacenamiento es clave para avanzar hacia un sistema más flexible, eficiente y preparado para el futuro", ha apuntado. Por su parte, el jefe comercial de la compañía, Gregorio Morales Schmid, ha destacado que este tipo de productos "a medida supone un paso adelante en la forma de estructurar el suministro renovable".

"Al combinar generación solar y almacenamiento podemos ofrecer mayor previsibilidad en el suministro, optimizar la gestión de la energía y generar valor sostenido para nuestros clientes, apoyando además sus objetivos de descarbonización", ha subrayado.

Por último, la energética ha resaltado que España es uno de sus "mercados estratégicos" en Europa.

De hecho, la compañía cuenta con una "sólida presencia" en el país y continúa ampliando su portfolio de proyectos renovables y desarrollando soluciones energéticas avanzadas para grandes consumidores industriales y corporativos.

Sonnedix mantiene actualmente una cartera global de 12 GW de capacidad con presencia en diez países y su estrategia se centra en el desarrollo de proyectos renovables a largo plazo y en la creación de productos energéticos innovadores que combinan generación, almacenamiento y gestión avanzada de la energía.