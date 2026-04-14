Los líderes europeos de la industria del hidrógeno piden simplificar las normas y reducir costes para impulsar el sector

El consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, el consejero delegado de Gasgrid Finland, Olli Sipilä, y el consejero delegado de thyssenkrupp AG, Miguel López durante la presentación de la 'European Resilience Alliance' en Bruselas. Moeve

Las claves

Las claves Generado con IA Grandes empresas europeas reclaman simplificar la regulación y reducir costes para impulsar el hidrógeno limpio en la UE. La nueva European Resilience Alliance for Clean Hydrogen & Derivatives agrupa a firmas como Enagás, RWE y Thyssenkrupp para coordinar propuestas al sector. El desarrollo del sector se ve frenado por normas fragmentadas, altos costes energéticos e incertidumbre sobre demanda e infraestructuras. Las empresas piden crear una demanda estable, priorizar proyectos industriales a gran escala y reforzar garantías públicas para reducir riesgos en inversiones.

Un grupo de grandes empresas europeas del sector energético e industrial ha reclamado simplificar el marco regulatorio, reducir los costes energéticos y dar más certidumbre a la demanda para impulsar el desarrollo del hidrógeno limpio en la Unión Europea, al considerar que las actuales condiciones están frenando la ejecución de proyectos.

Estas peticiones se recogen en un documento publicado con motivo de la creación de la 'European Resilience Alliance for Clean Hydrogen & Derivatives', una iniciativa que agrupa a compañías como Enagás, Fluxys, Fortum, Gasgrid Finland, Moeve, Nordion Energi, OGE, RWE, SEFE, Stegra y Thyssenkrupp (son las fundadoras) y que busca coordinar a la industria y trasladar propuestas a las instituciones europeas.

Según el texto, el desarrollo del sector se ve afectado por la aplicación fragmentada de la normativa europea, la complejidad de las reglas sobre combustibles renovables, los elevados costes de la electricidad y la incertidumbre sobre la demanda y las infraestructuras necesarias.

En este contexto, las empresas plantean crear una demanda estable en sectores como la industria, el transporte o la defensa, así como rediseñar los mecanismos de apoyo para priorizar proyectos a gran escala vinculados a la industria.

Asimismo, proponen reforzar los instrumentos para reducir el riesgo de las inversiones, mediante garantías públicas o el uso de los ingresos del mercado de carbono, además de acelerar el desarrollo de infraestructuras que conecten la producción y el consumo a escala europea.

El documento también señala que, pese al elevado número de iniciativas en marcha, menos del 7% de los proyectos ha alcanzado una decisión final de inversión, lo que refleja las dificultades para que el sector avance al ritmo previsto.

La alianza, cuyos miembros fundadores son Enagás, Fluxys, Fortum, Gasgrid Finland, Moeve, Nordion Energi, OGE, RWE, SEFE, Stegra y Thyssenkrupp, en cooperación con Hydrogen Europe, ha sido presentada este martes en el Parlamento Europeo y agrupa a empresas de toda la cadena de valor del hidrógeno, al tiempo que pretende actuar como interlocutor ante las instituciones comunitarias para identificar y resolver los principales obstáculos al desarrollo de estos proyectos.