El biogás podría cubrir en España hasta el 15% de la demanda de gas en 2035 con recurso autóctono, según Appa

Las claves

Las claves Generado con IA El biogás podría cubrir entre el 11% y el 15% del consumo de gas natural en España en 2035, según Appa Biogás. El potencial disponible de biogás en España se estima en 97 TWh, equivalente al 42% del consumo actual de gas, aunque el volumen movilizable en 2035 sería de 25 a 35 TWh anuales. El informe calcula un potencial bruto de producción de 151 TWh, lo que supone el 65% de la demanda actual de gas natural en España. El sector reclama un marco regulatorio claro y mayor agilidad administrativa para impulsar el biometano, considerado clave para la seguridad energética y la descarbonización.

El biogás podría cubrir entre el 11% y el 15% del consumo de gas natural en España en 2035, según el informe 'Potencial de Biometano en España' presentado por Appa Biogás en el Día del Biogás y el Biometano.

El estudio cifra en 97 TWh el potencial disponible de esta fuente energética, equivalente al 42% del consumo actual de gas en España, aunque el volumen movilizable más realista a 2035 se sitúa entre 25 y 35 TWh anuales.

El informe también estima un potencial bruto de producción de 151 TWh, lo que equivaldría aproximadamente al 65% de la demanda actual de gas natural, fijada en 231,8 TWh.

Durante la jornada, organizada por Appa Biogás, representantes del sector y de las administraciones han coincidido en la necesidad de acelerar el desarrollo del biometano como fuente energética autóctona para reforzar la seguridad energética y la gestión de residuos.

El presidente de Appa Biogás, Laureano Parrilla, ha señalado que "España dispone de recursos suficientes para apostar por esta tecnología", aunque el sector advierte de la necesidad de un marco regulatorio más claro, mayor agilidad administrativa y mecanismos que faciliten la viabilidad de los proyectos.

El sector de las renovables considera que el desarrollo del biogás es clave para reducir la dependencia energética exterior y avanzar en la descarbonización de la economía.